'Yerli Leonardo DiCaprio' idi! Yaşadıkları ve değişimiyle anılıyordu | Arda Kural son halini paylaşınca...

'Emret Komutanım', 'Eyvah Kızım Büyüdü' ve 'Lise Defteri' dizileriyle tanınan Arda Kural bir döneme damga vurdu. 'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak anılan Arda Kural uzun süre sağlık sorunları yaşadı, değişti ve ekranlardan uzaklaştı.
'Sektörde kalmayı başaramadım. Kariyerimin zirvesinde olduğum dönemde birçok engelle karşılaştım" diyen Arda Kural "24 yaşında bir sinema filmi çektim ama beni bitirmek için herkes elinden geleni yaptı. Çok zorladım ama sonunda başaramadım ve pes ettim" demişti.
Uzun süre sağlık sorunları yaşayan ve bir hayli değişen Kural, Geçtiğimiz senelerde, fazla kilolarından kurtulmaya başlamış ve saç ektirmişti.
Arda Kural sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak hayranlarını yeni görüntüsü ile sevindiriyor.
Arda Kural'dan uzun aradan sonra yeni paylaşım geldi. Arda Kural'ı görenler "Abi halen çok yakışıklısın", "İyi gördüm seni", "Vay vay vay aslan abim eski günlerine geri dönmüşsün" yorumlarında bulundu.