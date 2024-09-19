'Yerli Leonardo DiCaprio' idi! Yaşadıkları ve değişimiyle anılıyordu | Arda Kural son halini paylaşınca...

'Sektörde kalmayı başaramadım. Kariyerimin zirvesinde olduğum dönemde birçok engelle karşılaştım" diyen Arda Kural "24 yaşında bir sinema filmi çektim ama beni bitirmek için herkes elinden geleni yaptı. Çok zorladım ama sonunda başaramadım ve pes ettim" demişti.