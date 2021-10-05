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  4. Yeşil Kalkınma Devrimi nedir? Yeşil Kalkınma Devrimi ne anlama geliyor?

Yeşil Kalkınma Devrimi nedir? Yeşil Kalkınma Devrimi ne anlama geliyor?

05.10.2021 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda meydana gelen ekonomik krizler, çevresel ve ekonomik problemler, iklim değişikliği gibi sorunlar, sürdürülebilir kalkınma çerçevesi altında yeşil büyüme, yeşil ekonomi, düşük karbonlu ekonomi, sürdürülebilir üretim ve tüketim gibi kavramları ortaya çıkardı. İşte merak edilenler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan "yeşil kalkınma" açıklamalarının ardından yeşil kalkınmanın ne olduğu merak konusu oldu. "Yeşil büyüme" veya "yeşil ekonomi" çevresel iyileştirmenin ön planda olduğu bir anlayıştır. İşte merak edilenler...

YEŞİL KALKINMA NEDİR?

Son zamanlarda dünya çapında görülen ekonomik kriz, iklim değişikliği, ekonomik ve çevresel sorunlar, sürdürülebilir kalkınma çerçevesi altında yeşil büyüme, yeşil ekonomi, düşük karbonlu ekonomi, sürdürülebilir üretim ve tüketim gibi kavramları ortaya çıkardı.
UNEP, OECD gibi uluslararası örgütler "yeşil ekonomi" ya da "yeşil büyüme" kavramlarını çevresel iyileştirmelere katkı saplayan bir anlayış olarak tanımlıyor. Bu anlayış ile çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanırken gelir artışı, ekonomik gelişme, istihdam ve fakirliğin azaltılmasının sağlanması da amaçlanıyor.
Avrupa Birliği ise yeşil ekonominin sürdürülebilir üretim tüketim, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımı ile yeni iş imkânlarının yaratılmasının insanların refahını artırdığını ifade ediyor. Genel olarak yeşil ekonomi kavramının neyi kapsadığı tam olarak belirlenmedi.
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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