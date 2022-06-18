Yeşilçam efsanesi Keloğlan’ın 'Cankız'ı bakın kim çıktı! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Başrolünde Rüştü Asyalı'nın yer aldığı Keloğlan filmleri Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı. Yeşilçam'ın efsane serisinden Keloğlan ile Cankız' filminin güzeller güzeli Cankız'ı ise yıllar sonra gündeme geldi.

Oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan ve güzelliğiyle kendine hayran bırakan Cankız'ın Arka Sokaklar, Aşk-ı Memnu, Çiçek Taksi gibi yapımlarda rol aldığı ortaya çıktı.

Cankız'ın kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yeşilçam'ın efsane serisinden Keloğlan ile Cankız' filminin güzeller güzeli Cankız'ı ise yıllar sonra gündeme geldi.

Oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan ve güzelliğiyle kendine hayran bırakan Cankız'ın Arka Sokaklar, Aşk-ı Memnu, Çiçek Taksi gibi yapımlarda rol aldığı ortaya çıktı. Yıllarca tiyatro sahneleri ve televizyon ekranlarında izleyici ile buluşan Cankız, ünlü oyuncu Alev Oraloğlu'nu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.

ALEV ORALOĞLU KİMDİR?

Alev Oraloğlu, 21 Haziran 1954 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Gazeteci Ali Oraloğlu babası, oyuncu Lale Oraloğlu da annesidir. Çocuk yaşlarda sinemaya başladı. Galatasaray Lisesi mezunu.

İstanbul Şehir Tiyatroları kadsuna girerek tiyatroculuğa başladı. Tiyatrodan başka birçok sinema ve dizi filmlerde oynamıştır.

1963'de annesi ile beraber “Kötü Tohum” adlı sinema filminde Öztürk Serengil, Suna Pekuysal, Nedret Güvenç, Bedia Muvahhit ile birlikte başrol oynayarak sinemaya başladı. 1971 yılında “Bir Kadın Tuzağı”adlı sinema filminde Lale Oraloğlu, Fikret Hakan, Avni Dilligil, Orçun Sonat, Güzin Özipek ile beraber rol aldı. 1972 yılında “Keloğlan'la Can Kız” filminde Rüştü Asyalı ile kamera karşısına geçti.

Eleanor Porter’ın romanından uyarlanan Pollyanna adlı eserinde 1965 yılında Pollyanna rolünü oynadı.

Alev Oraloğlu, evlendiği bir dönem tiyatroya ara verdi, Amerika’ya gidip yerleşti, orada fotoğrafçılık, çiçekçilik yaptı. Sonra geri döndü.

2006 – 2012 tarihleri arasında başrollerde, Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Uğur Pektaş, Berk Oktay, Gamze Özçelik, Filiz Taçbaş’ın oynadığı “Arka Sokaklar” adlı dizide Gamze Özçelik’in canlandırdığı Zeynep karakterinin annesi Emel karakterini canlandırmıştır.

2012 yılında “Krem” adlı dizide Larissa Gacemer, Duygu Yetiş, Kenan Ece ve Ebru Akel ile birlikte rol aldı.

2013 yılında “Hoştanlı Kalaylı Saray” adlı dizide Selahattin Taşdöğen, Gülçin Hatıhan, Ayşen Gruda ile beraber oynadı.



Alev Oraloğlu, 19 Temmuz 1993 yılında ikinci evliliğini seslendirme yönetmeni Mehmet Aydıner ile yaptı.