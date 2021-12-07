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  4. Yılbaşının olmazsa olmazı şimdiden yoğun talep görüyor! Kilosu 50 liradan satılıyor

Yılbaşının olmazsa olmazı şimdiden yoğun talep görüyor! Kilosu 50 liradan satılıyor

07.12.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yıl sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan hindiler, şimdiden talep görmeye başladı. Kocaeli'nin ardından Bolu'daki bir yetiştirici de, hazırladığı 35 bin hindiyi yılbaşında satışa sunulması için entegre tesise gönderdi.

Bolu'da üretilen hindiler yılbaşında tüketilmek üzere entegre tesislere gönderilmeye başlandı. Yukarı Soku Mahallesi'nde 10 bin metrekare kapalı alanda 5 kümeste hindi yetiştiriciliği yapan Nejat Öztürk, yılbaşına özel 35 bin hindi üretti.

Yaklaşık 17-20 kilogram ağırlığındaki hindiler, kümes çalışanlarınca kamyonlara yüklenerek, yılbaşı için hazırlanacakları entegre tesislere gönderildi.

KİLOSU 40-50 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

Fabrikada gerekli işlemlerden geçirilecek hindiler, daha sonra yılbaşında tüketilmek üzere yola çıkacak. Hindinin kilogramı 40-50 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.
Hindi üreticisi Öztürk, AA muhabirine, yaklaşık 120 günde büyüyen 35 bin hindiyi yılbaşı için hazırladıklarını anlattı.

"YIL İÇİNDE DE TÜKETİLEBİLİR"

"YIL İÇİNDE DE TÜKETİLEBİLİR"
Hindi etinin çok sağlıklı ve kırmızı ete göre çok hesaplı olduğunu vurgulayan Öztürk, "Sadece yılbaşında değil, yıl içerisinde de tüketilebilir. Hem ev ekonomisine hem de sağlığa büyük katkı sağlıyor." dedi. AA
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Anahtar Kelimeler:
Bolu
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