Yılbaşının olmazsa olmazı şimdiden yoğun talep görüyor! Kilosu 50 liradan satılıyor

"YIL İÇİNDE DE TÜKETİLEBİLİR"

Hindi etinin çok sağlıklı ve kırmızı ete göre çok hesaplı olduğunu vurgulayan Öztürk, "Sadece yılbaşında değil, yıl içerisinde de tüketilebilir. Hem ev ekonomisine hem de sağlığa büyük katkı sağlıyor." dedi. AA