Yılda bir kez gerçekleşiyor, herkes meydana akın ediyor! Kurban derisiyle korkunç gösteri

Bursa'da her Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların derilerini giyip insanları korkutma geleneği 200 yıldır sürüyor. Yılda bir kez gerçekleşen gösteriyi izlemek için köy halkı bu yıl da meydana akın etti. Gelenek icabınca düşmanları korkutmak için ellerine baltalar, yüzlerinde korkunç maskeler kuşanan kişileri görenler korku dolu anlar yaşadı.