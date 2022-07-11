Yılda bir kez gerçekleşiyor, herkes meydana akın ediyor! Kurban derisiyle korkunç gösteri

Bursa'da her Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların derilerini giyip insanları korkutma geleneği 200 yıldır sürüyor. Yılda bir kez gerçekleşen gösteriyi izlemek için köy halkı bu yıl da meydana akın etti. Gelenek icabınca düşmanları korkutmak için ellerine baltalar, yüzlerinde korkunç maskeler kuşanan kişileri görenler korku dolu anlar yaşadı.
Meydana indiler, köyde dehşet saçtılar!
Mustafakemalpaşa ilçesi Şehriman köyü sakinleri atalarından kalan yüz yıllardır süre gelen geleneği günümüzde de yaşatıyor.
Savaşlarda düşman askerini korkutan Alabaş kılığına giren köylüler bunun için kestikleri hayvanların derilerini giyiyor. Yüzlerine maske geçirip ellerine balta alarak köydeki herkesi tek tek korkutuyor.
Yılda bir kez gerçekleşen bu geleneksel gösteriyi izlemek için çok sayıda insan köy meydanında toplanıyor.
Alabaş kıyafeti giyen köyün gençleri köyde toplanan herkesi tek tek korkuttu.
Özelikle kadın ve çocuklar korkutucu hayvana benzeyen kişileri karşısında görünce büyük korku yaşadı.
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