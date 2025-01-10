'Yılın ilk anketi' diyerek duyurdular! CHP ile AK Parti oy oranlarında dikkat çeken değişim... Birinin oyları arttı, diğerinin düştü

Türkiye'nin ana gündem maddelerinden biri de erken seçim. Muhalefetin erken seçim çağrıları yükselirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu.
Mersin'de konuşan CHP lideri iktidarı özellikle asgari ücret ve emekli aylığı zammı üzerinden eleştirdi ve "Geçim yoksa, seçim var. Seçimi getirene kadar Erdoğan’a kırmızı kartı gösteriyoruz" diyerek erken seçim çağrısı yaptı.
Özel'in bu çağrılarının ardından anket sonuçları da merak edildi. ORC Araştırma yılın ilk anket sonuçlarını paylaştı.
ORC, araştırmasında katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu sordu. Araştırmada dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. ORC'nin 2024'ün son anketi sonuçları ile 2025'in ilk anketi sonuçları arasındaki fark ise göze çarptı.
ORC'nin 2024'ün son anketine göre CHP'nin oy oranı yüzde 28,7 olurken, 2025'in ilk anketinde ise yüzde 29 oldu. AK Parti'nin ise 2024'ün son anketinde yüzde 30,8 olan oy oranı 2025'in ilk anketinde yüzde 30,2 olarak ölçüldü.
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