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'Yılın ilk anketi' diyerek duyurdular! CHP ile AK Parti oy oranlarında dikkat çeken değişim... Birinin oyları arttı, diğerinin düştü

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
10.01.2025 12:12
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Erken seçim çağrılarının dozunun arttığı bu günlerde yayınlanan anketler de yakından takip ediliyor. ORC Araştırma yılın ilk anketini yayınladı. ORC'nin yılın son anketindeki oy oranlarına göre CHP ile AK Parti'nin oylarında değişimler oldu. İki parti arasındaki oy makası daraldı. İşte ORC'nin yılın ilk anketine göre ortaya çıkan sonuçlar...

Türkiye'nin ana gündem maddelerinden biri de erken seçim. Muhalefetin erken seçim çağrıları yükselirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu.

'Yılın ilk anketi' diyerek duyurdular! CHP ile AK Parti oy oranlarında dikkat çeken değişim... Birinin oyları arttı, diğerinin düştü

ÖZEL'DEN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI: GEÇİM YOKSA SEÇİM VAR

ÖZEL'DEN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI: GEÇİM YOKSA SEÇİM VAR

Mersin'de konuşan CHP lideri iktidarı özellikle asgari ücret ve emekli aylığı zammı üzerinden eleştirdi ve "Geçim yoksa, seçim var. Seçimi getirene kadar Erdoğan’a kırmızı kartı gösteriyoruz" diyerek erken seçim çağrısı yaptı. 

ORC YILIN İLK ANKETİNİ YAYINLADI

ORC YILIN İLK ANKETİNİ YAYINLADI

Özel'in bu çağrılarının ardından anket sonuçları da merak edildi. ORC Araştırma yılın ilk anket sonuçlarını paylaştı.

ORC, araştırmasında katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu sordu. Araştırmada dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. ORC'nin 2024'ün son anketi sonuçları ile 2025'in ilk anketi sonuçları arasındaki fark ise göze çarptı.

CHP OYLARINI YÜKSELTTİ, AK PARTİ'NİN OYLARI DÜŞTÜ

CHP OYLARINI YÜKSELTTİ, AK PARTİ'NİN OYLARI DÜŞTÜ

ORC'nin 2024'ün son anketine göre CHP'nin oy oranı yüzde 28,7 olurken, 2025'in ilk anketinde ise yüzde 29 oldu. AK Parti'nin ise 2024'ün son anketinde yüzde 30,8 olan oy oranı 2025'in ilk anketinde yüzde 30,2 olarak ölçüldü.

ARALARINDAKİ OY FARKI DÜŞTÜ

ARALARINDAKİ OY FARKI DÜŞTÜ
2024'ün son araştırmasında AK Parti yüzde 2,1'lik oranla CHP'nin önünde yer alırken, 2025'in ilk anketinde bu fark biraz kapandı. İki parti arasındaki oy farkı yüzde 1,2'ye geriledi.
Anahtar Kelimeler:
CHP erken seçim ORC Araştırma ak parti anket
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
CHP birinci parti çıkacak gibi görünüyor
Devletin başına Devlet gelecek
Sen pkk ile pazarlığa oturursan daha cok oy kaybedersin
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