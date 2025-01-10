'Yılın ilk anketi' diyerek duyurdular! CHP ile AK Parti oy oranlarında dikkat çeken değişim... Birinin oyları arttı, diğerinin düştü

ÖZEL'DEN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI: GEÇİM YOKSA SEÇİM VAR

Mersin'de konuşan CHP lideri iktidarı özellikle asgari ücret ve emekli aylığı zammı üzerinden eleştirdi ve "Geçim yoksa, seçim var. Seçimi getirene kadar Erdoğan’a kırmızı kartı gösteriyoruz" diyerek erken seçim çağrısı yaptı.