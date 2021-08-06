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Yıllar geçse de unutulmayan Hülya Avşar ile Gülben Ergen atışmaları...

06.08.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin iki güçlü ismi: Hülya Avşar ve Gülben Ergen. İkisi de hırslı, ikisi de adından sık sık söz ettiriyor. Böylesine benzer iki ismin kavga etmesi de işten bile değil. İşte iki ismin unutulmaz kavgaları…

90’lı yıllarda hemen her gün magazin gündeminden düşmeyen Gülben Ergen ile Hülya Avşar sık sık kavgalarıyla ekranlarda boy gösteriyorlardı. İki şarkıcı da kendisinin daha iyi olduğunu iddia ederek birbirleriyle didişiyordu. Yıl 2021 hâlâ ikisi de Türkiye’nin en çok konuşulan kadınları arasında. Sizler için unutulmaz Gülben Ergen ve Hülya Avşar kavgalarını bir araya getirdik.

İKİ RAKİP: HÜLYA AVŞAR VE GÜLBEN ERGEN

Gülben Ergen bir dönem adeta herkesle kavga ediyordu. En çok kavga ettiği isimler ise Hülya Avşar, Seren Serengil ve Sibel Can’dı. Özellikle Hülya Avşar ile kavgaları bitmiyordu.
İkili şarkıcılıktan, oyunculuğa her alanda rakipti. Gülben Ergen, ‘’Dadı’’ dizisinde oynarken, Hülya Avşar ise Kadın İsterse dizisinde ekrana çıktı. Albümleri hep peş peşe piyasaya sürüldü.
Çekişmeleri her zaman çok ateşli oldu. Hatta Hülya Avşar, kendi adına dergi çıkarınca, Gülben Ergen de dergicilik işi için kolları sıvadı… İkilinin böylesine rakip olması kavgaları da kaçınılmaz kıldı.

“ŞAMPİYON BELLİ İKİNCİ KİM?”

“ŞAMPİYON BELLİ İKİNCİ KİM?”
Sert açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Hülya Avşar’ın “Şampiyon belli ikinci kim?” sözlerinin ardından kavganın fitili ateşlenmişti. Gülben Ergen’i kendisine rakip görmediğini ifade eden Avşar kızı “Keşke akıllı, zeki bir rakibim olsa da ben de kendimi daha çok geliştirsem” diyerek adeta Ergen’e meydan okumuştu.
Hülya Avşar, “Emek verilmiş bir 20 sene var. Gülben Ergen benim rakibim olamaz. Yalnızca beni taklit ediyor” diyerek şampiyonluğunu ilan etmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Gülben Ergen Hülya Avşar
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