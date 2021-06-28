Yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Ortaç'ın "Karabiberim" klibinde oynayan İlknur Soydaş'ın son hali görenleri şaşırttı!

Serdar Ortaç 1994 yılında müzik piyasasına sunduğu ilk albümü olan 'Aşk İçin' de yer alan 'Karabiberim' şarkısının klibinde rol alan İlknur Soydaş, yıllar sonra görüntülendi. Bir döneme damgasını vuran esmer güzel İlknur Soydaş, tatil yaptığı beldede görüntülendi. Yıllar içindeki değişimi ile şaşırtan Soydaş'ın son hali görenleri büyüledi. İşte Karabiberim İlknur Soydaş'ın son hali...

İşte Serdar Ortaç'ın "Karabiberim" klibinde rol alan İlknur Soydaş'ın son hali!

Yıllar önce Serdar Ortaç'ın Karabiberim adlı parçasının klibinde yer alan esmer güzeli İlknur Soydaş ortaya çıktı.

90'lı yıllara damgasını vuran şarkının klibinde göbek deliğinden zeytin yenmesiyle adından epeyce söz ettirmişti.

Sevilen şarkı günümüzde de halen dinlense de klipteki genç kız olan İlknur Soydaş merak konusu oluyordu.

Oynadığı klipte adını duyuran Soydaş, yaptığı evlilik ile ekranlara uzun süre ara vermişti.