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  4. Yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Ortaç'ın "Karabiberim" klibinde oynayan İlknur Soydaş'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi

Yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Ortaç'ın "Karabiberim" klibinde oynayan İlknur Soydaş'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi

28.06.2021 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü popçu Serdar Ortaç'ın 90'lı yıllara damgasını vuran 'Karabiberim' adlı şarkısının klibinde oynamasıyla güzelliği ile adından söz ettiren İlknur Soydaş yıllar sonra ortaya çıktı. Güzelliği ile dillere destan olan Soydaş'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte İlknur Soydaş'ın son hali...

Serdar Ortaç 1994 senesinde müzik piyasasına sunduğu ilk albümü olan 'Aşk İçin' de yer alan 'Karabiberim' şarkısının klibinde rol alan İlknur Soydaş, yıllar sonra görüntülendi. Bir döneme damgasını vuran esmer güzel İlknur Soydaş, tatil yaptığı beldede görüntülendi. Yıllar içindeki değişimi ile şaşırtan Soydaş'ın son hali görenleri büyüledi. İşte Karabiberim İlknur Soydaş'ın son hali...

İşte Serdar Ortaç'ın "Karabiberim" klibinde rol alan İlknur Soydaş'ın son hali!

Yıllar önce Serdar Ortaç'ın Karabiberim adlı parçasının klibinde yer alan esmer güzeli İlknur Soydaş ortaya çıktı.
90'lı yıllara damgasını vuran şarkının klibinde göbek deliğinden zeytin yenmesiyle adından epeyce söz ettirmişti.
Sevilen şarkı günümüzde de halen dinlense de klipteki genç kız olan İlknur Soydaş merak konusu oluyordu.
Oynadığı klipte adını duyuran Soydaş, yaptığı evlilik ile ekranlara uzun süre ara vermişti.
İş insanı Cem Pole ile dünyaevine girmesinin ardından ekranlardan uzaklaşan 44 yaşındaki İlknur Soydaş şu sıralar eşi ve arkadaşlarıyla tatilin keyfini çıkarıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç
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