YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2. ek tercih sonuçları belli oldu mu?

14 Ekim 2021 Perşembe başlayan YKS 2. ek tercih süreci 18 Ekim 2021 Pazartesi sona eriyor. İşlemlerin sonucunda bir programa kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrenciler 1 Kasım'a kadar kayıt yaptırabilecek. Üniversite öğrencisi adayları, YKS 2. ek tercihlerin ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. İşte detaylar...
YKS 2. EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
20-23 Eylül tarihleri aralığında YKS ek tercihleri alınmış ve sonuçlar 1 Ekim'de duyurulmuştu.
2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 18 Ekim 2021 Pazartesi günü 23.59'da bitecek.
YKS 2. ek yerleştirme sonuçlarının bu hafta cumaya kadar açıklanacağı öngörülüyor.
YKS 2. ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişim sağlanacak.
Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
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