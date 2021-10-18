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YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2. ek tercih sonuçları belli oldu mu?

18.10.2021 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS 2. tercih süreci 14 Ekim'de başladı. Bununla beraber öğrencilerin gözleri, tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin yapılacak açıklamaya çevrildi. Konuya ilişkin Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gelecek açıklama bekleniyor. İşte merak edilenler...

14 Ekim 2021 Perşembe başlayan YKS 2. ek tercih süreci 18 Ekim 2021 Pazartesi sona eriyor. İşlemlerin sonucunda bir programa kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrenciler 1 Kasım'a kadar kayıt yaptırabilecek. Üniversite öğrencisi adayları, YKS 2. ek tercihlerin ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. İşte detaylar...

YKS 2. EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20-23 Eylül tarihleri aralığında YKS ek tercihleri alınmış ve sonuçlar 1 Ekim'de duyurulmuştu.
2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 18 Ekim 2021 Pazartesi günü 23.59'da bitecek.
YKS 2. ek yerleştirme sonuçlarının bu hafta cumaya kadar açıklanacağı öngörülüyor.
YKS 2. ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişim sağlanacak.
Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
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Anahtar Kelimeler:
sınav YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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