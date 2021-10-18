YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2. ek tercih sonuçları belli oldu mu?

14 Ekim 2021 Perşembe başlayan YKS 2. ek tercih süreci 18 Ekim 2021 Pazartesi sona eriyor. İşlemlerin sonucunda bir programa kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrenciler 1 Kasım'a kadar kayıt yaptırabilecek. Üniversite öğrencisi adayları, YKS 2. ek tercihlerin ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. İşte detaylar...

YKS 2. ek yerleştirme sonuçlarının bu hafta cumaya kadar açıklanacağı öngörülüyor.

Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.