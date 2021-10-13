YKS 2. ek tercihler başladı mı? 2021 YKS 2. ek tercihler ne zaman başlayacak?

YKS ek tercih sonuçlarının geçtiğimiz günlerde açıklanmasıyla adaylar üniversiteye kayıtlarını yaptırdılar. YKS 2.ek tercihler ve 3. ek yerleştirme tarihleri ise merakla bekleniyor. YKS 2. yerleştirmeye ilişkin açıklama yapıldı. İşte merak edilenler...

YKS 2.EK TERCİHLER BAŞLADI MI?

YKS 2. ek tercihler henüz başlamadı. YKS 2. ek tercihler, YKS ek yerleştirmenin ardından boş kontenjanlar belli olduğunda başlayacak.

140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK? 2021 YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabileceklerdir.

Özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıranlar da İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapabilir.

YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE EN KÜÇÜK PUAN ŞARTI OLACAK MI? Evet. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede; a) Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki önlisans programları ile Tablo 4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar,