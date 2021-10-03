YKS 2. ek tercihler ne zaman? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?

2021 YKS sonuçlarına göre alınan tercih sonrası yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştı. Şimdi ise 2. tercihler mera konusu oldu. Adaylar 2. tercihlerin tarihini merak ediyor. Peki YKS 2. ek tercihler ne zaman?

YKS 2. EK TERCİHLER NE ZAMAN?

2021 yılı YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanması sonrası 140 puan barajı doğrultusunda adayların tercih süreci merak ediliyor.

Bu sürecin ne zaman başlayacağını adaylar tarafından araştırılıyor.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün konu ile ilgili açıklamada bulunarak ‘2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek" şeklinde konuştu.