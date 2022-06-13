YKS 2022 ne zaman, kaç saat sürecek? YKS (TYT, AYT, YDT) sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ne zaman, kaç saat sürecek sorusunun yanıtı adaylar tarafından merak konusu oldu. 2022 YKS (TYT, AYT, YDT) sonuçlarının açıklanacağı tarih ile YKS sınavının süresine haberimizden ulaşabilirsiniz.

YKS 2022 NE ZAMAN?

YKS sınavı için kısa bir zaman kalırken, birçok öğrenci ve veli kafa karışıklığının önüne geçebilmek için YKS sınav tarihlerini internet üzerinden sorguluyor.

ÖSYM tarafından paylaşılan 2022 sınav takvimine göre YKS sınavı 18-19 Haziran tarihleri arasında üç oturum şeklinde gerçekleşecek. Öğrenciler ilk olarak 18 Haziran'da TYT, 19 Haziran'da ise AYT ve YDT sınavına giriş yapabilecek.

YKS SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK? 1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi, 10.00), 120 soru 165 dakika, 2.Oturum: AYT (19 Haziran Pazar, 10.00), 160 soru 180 dakika, 3.Oturum: YDT (19 Haziran Pazar, 15.30), 80 soru 120 dakika sürecektir.

2022 YKS (TYT, AYT, YDT) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında YKS sınavlarının açıklanacağı tarih belli oldu.