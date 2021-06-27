YKS baraj puanı kaç? Üniversiteye girmek için en az kaç puan almak gerekir?

Binlerce üniversite adayının eğitimlerini ön lisans ya da lisans eğitimine yükseltmek için girdiği ÖSYM tarafından düzenlenen YKS’nin ikinci oturumu 27 Haziran Pazar günü devam ediyor. Sınavda iyi bir puan elde ederek hayallerindeki üniversiteye yerleşmek için sınavda ter döken binlerce kişi YKS’nin sınav baraj puanını merak ediyor. Peki YKS baraj puanı kaç?

YKS Baraj puanları

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.

2021 TYT barajı geçmek için kaç net gerekir? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) barajını sağlamak için adayların öncelikle TYT barajını geçmeleri gerekir. Son iki sınavda olduğu gibi 2021 TYT puan barajı 150 olarak belirlenmiştir. Adaylara ÖSYM tarafından 99,435 puan verilmektedir. Bu puan üzerine 50,565 puan almayı başaran adaylar, TYT barajını geçecektir.