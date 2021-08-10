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YKS baraj puanı kaça düşürüldü? YKS baraj puanı düştü mü?

10.08.2021 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS 26-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmişti. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok öğrencinin barajı geçemediği öğrenildi. Bununla birlikte bu sene üniversitede bir çok bölümün kontenjanının boş kalması durumu ortaya çıktı. Konuya ilişkin YÖK tarafından çalışmaların tamamlanmasının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulmasının ardından, açıklama yapıldı.

Bu sene YKS'de binlerce öğrenci barajı geçemedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin baraj puanlarını düşürme çağrısının ardından YÖK tarafından konuya ilişkin çalışmalar tamamlandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS baraj puanına ilişkin açıklama yaptı.

YKS BARAJ PUANI DÜŞTÜ MÜ?

Bu sene binlerce öğrenci YKS barajını geçemedi. Konuya ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Salgın dönemi göz önüne alınarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) baraj puanın 140'a, Alan Yeterlilik Testi (AYT) baraj puanın da 160'a çekilmesi teklif ve temennimizdir" ifadelerini kullandı.
YÖK, ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı'yla toplantı yaptı. YKS'de baraj puanın düşürülmesine ilişkin çalışmalar tamamlandı. Tamamlanan çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sınavda barajı geçememiş binlerce öğrenciye müjde verdi. Baraj puanının düşürüldüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: "Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır."
Böylece merkezi yerleştirme ve ek yerleştirme sonrasında gerçekleştirilecek üçüncü yerleştirmede baraj puanları TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacak.
Üniversite tercihleri 20 Ağustos'ta sona erecek. Tercih bildirim işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştiriliyor. Tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı İSE henüz net değil.
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sınav YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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