YKS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır? YKS sınav ücreti ne kadar 2022? Son gün ne zaman?

YKS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır? sorusunun cevabı Yükseköğretim Kurumları Sınavının son kayıt gününe adım adım ilerlerken sınava girecek olan öğrenciler tarafından internet üzerinden araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 11 Şubat tarihinde kayıtların başlamasının ardından öğrenciler de sınava ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Bu kapsamda YKS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır? YKS sınav ücreti ne kadar 2022? Son gün ne zaman? soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ve YKS başvuru ücreti ile ilgili ayrıntılara haberimizde yer verdik...

YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

YKS başvuruları 11 Şubat itibariyle başladı. 7 Mart 2022 tarihinde sona erecek başvurular https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılıyor.

Öte yandan ödemeyi bankalara giderek yapacak olan kişilerin, banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekiyor.

İşte YKS başvuru ücretinin yatırılacağı bankalar: Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç), Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç), Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç), Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler, ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç), İş Bankası’nın tüm şubeleri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç), Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)