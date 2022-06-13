YKS bu hafta sonu mu, ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2022 YKS (TYT, AYT, YDT) sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak sorusunun yanıtı sınava günler kala vatandaşlar tarafından merak edildi. 2022 YKS (TYT, AYT, YDT) sonuçlarının açıklanacağı tarih ile YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak? sorunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK 2022?

2022 YKS sınavı için kısa bir zaman kalırken, birçok öğrenci ve veli kafa karışıklığının önüne geçebilmek için YKS sınav tarihlerini internet üzerinden sorguluyor.

ÖSYM tarafından paylaşılan 2022 sınav takvimine göre YKS sınavı 18-19 Haziran tarihleri arasında üç oturum şeklinde gerçekleşecek. Öğrenciler ilk olarak 18 Haziran'da TYT, 19 Haziran'da ise AYT ve YDT sınavına giriş yapabilecek.

YKS TYT SINAVI SAAT KAÇTA? YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavı, 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve sınav 165 dakika sürecek.

YKS AYT SINAVI SAAT KAÇTA? YKS'nin ikinci oturumu olan AYT sınavı, 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve binlerce öğrencinin katılım sağlayacağı sınav 180 dakika sürecek.