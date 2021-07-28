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YKS’de baraj altında kalanlar ne yapacak? YKS’de barajı geçemeyenler üniversiteye gidebilecek mi?

28.07.2021 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sınava giren kişiler, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak sonuçlarını öğrenebiliyor. Ancak YKS’de baraj altı kalan öğrenciler üniversite sınavı için tercih yapıp yapamayacaklarını da merak ediyor. Peki YKS’de barajı geçemeyen adaylar, tercih yapabiliyor mu?

2021 YKS sınavı ÖSYM tarafından açıklandı. Sınavın açıklanmasının ardından sonuçlarına bakan öğrencilerden birçoğu baraj altında kalan. 2021 yılında YKS’nin baraj sınırı 150 puan olarak belirlendi. Yani 150 puandan az alan öğrenciler baraj altı kaldı. Peki YKS’de baraj altında kalan öğrenciler tercih yapabiliyor mu? Barajı geçemeyen öğrenciler üniversiteye gidebilecek mi?

YKS’de barajı geçemeyen öğrenciler üniversite tercihi yapabiliyor mu?

TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda yapılan YKS sınavında barajı geçemeyen öğrencilerin ne yapacağı merak konusu oldu.
Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle lisans programlarını tercih edebilmek için 180 baraj puanı 170'e çekildi ancak bu yıl YKS, salgın döneminden önce olduğu gibi lisans programlarının tercih edilebilmesi için 180 ve üzeri puan alınması gerekecek.
180 üstü alan adaylar ise zaten sınav barajını geçmiş bulunuyor. Bu sayede AYT sınavına giriyor ve TYT puanı ile ön lisans, lisans gibi programları tercih edebiliyor.
150 barajının altında kalan öğrenciler tercih hakkı yapamadıkları için özel üniversite de olsa girme hakkı da bulunmuyor.

YKS’de baraj puanları ne kadar?

YKS’de baraj puanları ne kadar?
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebiliyor.
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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