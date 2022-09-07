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YKS ek tercih kılavuzu 2022 yayınlandı mı, başvuru ekranı açıldı mı? ? YKS boş kontenjanlar listesi belli oldu mu?

07.09.2022 06:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ek tercih kılavuzu 2022, ÖSYM'nin açıklamasının ardından sürecin bugün başlayacak olması sebebiyle merak konusu oldu. "YKS boş kontenjanlar listesi belli oldu mu?" sorusunun yanıtı, üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölümlerinin boş kalan kontenjanlarına başvuruda bulunmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Peki, YKS ek tercih kılavuzu 2022 yayınlandı mı? İşte YKS ek tercih tarihleri...

YKS ek tercih kılavuzu 2022 arama motorlarında araştırılıyor. Bilindiği üzere herhangi bir üniversite bölümüne yerleşemeyen kişiler, YKS ek tercih boş kontenjanları ve taban puanları ile tekrar listelerini hazırlayacak. Peki, YKS ek tercih kılavuzu 2022 yayınlandı mı? YKS boş kontenjanlar listesi belli oldu mu? İşte YKS ek tercih tarihleri...

YKS EK TERCİH KILAVUZU 2022 YAYINLANDI MI?

Kayıt sonrası belirlenecek olan kontenjan sayısına göre ek tercih tarihleri ÖSYM'nin yayınlayacağı tercih kılavuzu ile belli olacak.

2022 YKS BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ

2022 YKS BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ
ÖSYM'nin web sitesinde ilk tercih işlemlerinde paylaşılan üniversite taban puanları ek yerleştirmeler için de geçerli olacak. Fakat yalnızca boş kontenjanları kalan bölümler tercih edilebilecek.

YKS TABAN PUANLARI 2022

YKS TABAN PUANLARI 2022
YKS taban puanları 2022 için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

https://www.osym.gov.tr/TR,23913/2022-yks-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgiler.html

YKS EK TERCİH NE ZAMAN 2022?

YKS EK TERCİH NE ZAMAN 2022?
Yayımlanan takvime göre: YKS ek yerleştirmeler 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak, üniversite ek yerleştirme elektronik kayıtları 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak ve üniversite ek tercih kesin kayıtları ise 26-30 Eylül 2022 tarih aralığında yapılacak.

YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
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