YKS EK TERCİH NE ZAMAN 2022? 2022-2023 YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayımlandı mı, hangi üniversitenin, hangi bölümünde kaç kontenjan var?

YKS ek tercih için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Açıkta kalan ve 2 ve 4 yıllık bölümlerin boş kalan kontenjanlarına başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler için gözler ÖSYM'den konuya ilişkin yapılacak açıklamaya çevrildi. Çok sayıda vatandaş internette "YKS ek tercih ne zaman?", "2022-2023 YKS ek tercih kılavuzu PDF olarak yayımlandı mı, hangi üniversitenin, hangi bölümünde kaç kontenjan var?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Ayrıntılar haberimizde...