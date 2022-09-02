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YKS EK TERCİH NE ZAMAN 2022? 2022-2023 YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayımlandı mı, hangi üniversitenin, hangi bölümünde kaç kontenjan var?

02.09.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ek tercih sürecinin başlayacağı tarih, 2 ve 4 yıllık bölümlerin boş kalan kontenjanlarına başvuruda bulunmak isteyen kişiler tarafından merak edildi Herhangi bir üniversite programına yerleşemeyen vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, YKS ek tercih ne zaman? 2022-2023 YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayımlandı mı, hangi üniversitenin, hangi bölümünde kaç kontenjan var?

YKS ek tercih için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Açıkta kalan ve 2 ve 4 yıllık bölümlerin boş kalan kontenjanlarına başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler için gözler ÖSYM'den konuya ilişkin yapılacak açıklamaya çevrildi. Çok sayıda vatandaş internette "YKS ek tercih ne zaman?", "2022-2023 YKS ek tercih kılavuzu PDF olarak yayımlandı mı, hangi üniversitenin, hangi bölümünde kaç kontenjan var?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Ayrıntılar haberimizde...

YKS EK TERCİH NE ZAMAN 2022?

YKS ek tercih sürecinin ne zaman başlayacağına ilişkin henüz açıklamada bulunulmadı.
2021'de YKS tercih sonuçları 31 Ağustos'ta açıklanmış ek tercihler ise 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştı.
Bu yıl YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlandı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapıldı.

2022 YKS EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2022 YKS EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Kayıt sonrası belirlenecek olan kontenjan sayısına göre ek tercih tarihleri ÖSYM'nin yayınlayacağı tercih kılavuzu ile belli olacak.

YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
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