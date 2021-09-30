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  4. YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 2021 YKS ek tercih sonuçları sorgulama

YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 2021 YKS ek tercih sonuçları sorgulama

30.09.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercihlerinin açıklanmasının ardından binlerce öğrenci üniversiteye kayıt yaptırırken adayların bir kısmı da ilk tercihlerinde istedikleri üniversiteyi kazanamadı. İlk yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen öğrenciler, YKS ek tercih süresinde tercih işlemlerini tamamladı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan duyurunun ardından başvurular 20-23 Eylül tarihlerinde alınmıştı. 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından YKS ek tercih sonuçları, 1 Ekim 2021 Cuma günü itibarıyla erişime açıldı.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YKS ek tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

YKS EK TERCİH TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

YKS EK TERCİH TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA
YKS ek tercih sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından sorgulanabiliyor. Adaylar sonuçlar açıklandığında ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr " adresine giriş yapmalı.
Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

ÖSYM BAŞKANI AYGÜN'DEN AÇIKLAMA!

ÖSYM BAŞKANI AYGÜN'DEN AÇIKLAMA!
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ''20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum'' ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
2021-YKS ek yerleştirme sonucuna göre bir yükseköğretim programına yerleşen adayların üniversite kayıtları 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.
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Anahtar Kelimeler:
YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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