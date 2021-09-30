YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? YKS ek tercih sonuçları sorgulama

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan duyurunun ardından başvurular 20-23 Eylül tarihlerinde alınmıştı. 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından YKS ek tercih sonuçları, ek tercih yapan öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Baraj puanı 140'a kadar düşürülmüştü. İşte detaylar...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında sonuçların ekim ayında açıklanacağı öngörülüyor.

YKS EK TERCİH TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA YKS ek tercih sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından sorgulanacak. Adaylar sonuçlar açıklandığında ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr " adresine giriş yapmalı.

Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

140 PUANLA TERCİHLER NE ZAMAN ALINACAK? Birinci ek yerleştirmenin sonucuna göre üniversitelere kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıtları bitince belli olacak boş kontenjanlar için ek yerleştirme süreci başlayacak.