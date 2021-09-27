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YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih sonuçları belli oldu mu 2021?

27.09.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021-2022 eğitim öğretim yılında binlerce öğrenci, YKS'den almış oldukları puan ile üniversite eğitimi almaya hak kazandı. Bunun yanı sıra YKS puanı ile üniversitelerin herhangi bir bölümüne giriş yapamayan öğrenciler de oldu. Söz konusu öğrencilerin tercihlerini daha iyi yapabilmesi ve üniversite eğitimi alabilmesi için ek tercih hakkı bulunuyor.

YKS oturumları 26-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Ek tercih yapmak zorunda kalan üniversite öğrencisi adayları YKS ek tercihlerini 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında yaptılar. Bununla birlikte adayların gözleri YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasına ilişkin yapılacak duyuruya çevrildi. İşte merak edilenler...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20-23 Eylül tarihleri arasında yapılan YKS ek tercih sonuçları için geri sayım sürüyor.
Sona eren YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz herhangi bir duyuru yapılmadı.
YKS ek tercih sonucu ile üniversite eğitimi almaya hak kazanan adaylar 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında kayıt yaptıracak.
YKS tercih sonuçlarının 4 Ekim'den önce açıklanacağı öngörülüyor.
Söz konusu sonuçlar açıklandığında "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden sonuçlara ulaşılacak.
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Anahtar Kelimeler:
YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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