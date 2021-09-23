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YKS ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak? 2021 YKS ek tercih ücreti ne kadar?

23.09.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM 2021 YKS ek tercihlerinin bugün itibarıyla başladığını açıkladı. 2021 YKS yerleştirme sonuçlarına göre boş kalmış olan kontenjanlar için adaylar tercih yapmaya hazırlanıyor. Peki YKS ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak? 2021 YKS ek tercih ücreti ne kadar? İşte ücret miktarı ve merak edilenler...

2021 YKS yerleştirme sonuçları sonrası boş kalmış olan kontenjanlar için ek tercihler başlıyor. Adaylar tercih yapmaya hazırlanırken ek tercihlerin süresi ve ne zaman biteceği araştırılıyor. Peki YKS ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak?

2021 YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

2021 yılında üniversite sınavına katılan fakat YKS tercihlerinde yerleşememiş olan öğrenciler 2021 YKS ek tercihlerini ilgiyle takip ediyor.
2021 YKS ek tercihleri bugün başladı. Ek tercih yapmak isteyen adaylar ÖSYM internet sitesi üzerinden 23 Eylül 2021 tarihine kadar tercihlerini tamamlayabilecek.

EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
2021 YKS sonrası yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmamaktadır. Fakat bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil olmak üzere) adaylardan yerleştirme ücreti (25,00 TL) alınmaktadır. Yatırılan yerleştirme ücretler iade edilmemekte ve devredilmemektedir.
Ek yerleştirme ücreti, tercih süresi tamamlanmasının ardından ilk resmi iş günü saat 23.59'a kadar yatırılabilmektedir. Bu süre tamamlandıktan sonra ek yerleştirme ücreti artık yatırılamamaktadır. Ek yerleştirme ücretini yatırmamış olan adayların tercihleri geçersiz sayılmakta, yerleştirme işlemine alınmamaktadır. Bankalardan gerçekleşen ücret ödeme işlemleri, resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde yapılmaktadır.
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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