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YKS ek tercihler (2. tercihler) ne zaman? YKS baraj puanı kaç 2021?

31.08.2021 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüz binlerce üniversite öğrencisi adayının dört gözle beklediği YKS tercih sonuçları bugün açıklandı. YKS tercih sonuçlarını ÖSYM'nin internet adresinden kontrol eden ve istediği bölüme yerleşemediğini gören öğrencilerin ek tercih imkanı bulunuyor. Ek tercih yani 2. tercih tarihi merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

YKS sonuçlarının açıklandığı ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından duyuruldu. YKS sonuçları AİS ÖSYM'den giriş yapılarak öğreniliyor. Üniversiteye yerleşemeyen öğrencilerin 2. tercih hakkı bulunuyor. Bu noktada 2. tercih yani ek tercihlerin ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

26-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen YKS sonuçları açıklanmış ve tercihler 5 ile 20 Ağustos arasında alınmıştı.
Yüz binlerce üniversite adayı öğrencinin merakla beklediği YKS tercih sonuçları açıklandı.
İstediği üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler 2. tercih yapabiliyor. Ancak 2. tercihlerin ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı.

YKS EK TERCİHLER BARAJ PUANI

YKS EK TERCİHLER BARAJ PUANI
YKS ek yerleştirmede TYT baraj puanı 140, AYT ve YYDT baraj puanı ise 170 oldu.
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı

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