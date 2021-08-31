YKS ek tercihler (2. tercihler) ne zaman? YKS baraj puanı kaç 2021?

YKS sonuçlarının açıklandığı ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından duyuruldu. YKS sonuçları AİS ÖSYM'den giriş yapılarak öğreniliyor. Üniversiteye yerleşemeyen öğrencilerin 2. tercih hakkı bulunuyor. Bu noktada 2. tercih yani ek tercihlerin ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

26-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen YKS sonuçları açıklanmış ve tercihler 5 ile 20 Ağustos arasında alınmıştı.

Yüz binlerce üniversite adayı öğrencinin merakla beklediği YKS tercih sonuçları açıklandı.

İstediği üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler 2. tercih yapabiliyor. Ancak 2. tercihlerin ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı.