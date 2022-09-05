YKS ek tercihler başladı mı? 2022-2023 YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayımlandı mı, hangi üniversitenin, hangi bölümünde kaç kontenjan var?

YKS ek tercih ile ilgili beklenen açıklama 4 Eylül Pazar günü Yükseköğretim Kurulu tarafından yapıldı. Açıkta kalan ve 2 ve 4 yıllık bölümlerin boş kalan kontenjanlarına başvuruda bulunmak isteyen kişiler arama motorlarında araştırma yapıyor. Birçok kişi internette "YKS ek tercih ne zaman?", "2022-2023 YKS ek tercih kılavuzu PDF olarak yayımlandı mı, hangi üniversitenin, hangi bölümünde kaç kontenjan var?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...
YKS EK TERCİH NE ZAMAN 2022?
2022 YKS ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Ek Yerleştirme Takvimi'ne göre, ek yerleştirme tercihlerinin yapılacağı tarih belli oldu.
Buna göre ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül'de yapılacak.
Bu yıl YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlandı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapıldı.
2022 YKS EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Kayıt sonrası belirlenecek olan kontenjan sayısına göre ek tercih tarihleri ÖSYM'nin yayınlayacağı tercih kılavuzu ile belli olacak.
YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
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