YKS ek tercihler başladı mı? 2022-2023 YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayımlandı mı, hangi üniversitenin, hangi bölümünde kaç kontenjan var?

YKS ek tercih ile ilgili beklenen açıklama 4 Eylül Pazar günü Yükseköğretim Kurulu tarafından yapıldı. Açıkta kalan ve 2 ve 4 yıllık bölümlerin boş kalan kontenjanlarına başvuruda bulunmak isteyen kişiler arama motorlarında araştırma yapıyor. Birçok kişi internette "YKS ek tercih ne zaman?", "2022-2023 YKS ek tercih kılavuzu PDF olarak yayımlandı mı, hangi üniversitenin, hangi bölümünde kaç kontenjan var?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...