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YKS ek tercihler ne zaman 2021? 140 puan alanlar için ek tercih başvurusu ne zaman?

14.09.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite öğrencisi adayları tercihlerini 6-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdi. Şimdilerde ise üniversitelerde boş kalan kontenjanlar belirlenecek ve ek tercih süreci başlayacak. Üniversite kontenjanlarının boş kalmaması için baraj puanı 140'a düşürülmüştü. ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuz ile ek yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek.

Üniversite tercihleri tamamlandı ve yüz binlerce öğrenci üniversiteye kayıt yaptırdı. Herhangi bir bölüme yerleşemeyen öğrencilerin ek tercih hakları bulunuyor. Ek tercih süreci başladığında 140 puan ve üzeri alan öğrenciler ek tercih işlemlerini gerçekleştirecek. İşte merak edilenler...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN 2021?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağı açıklanmıştı.
Ek tercih başvuru sürecinin ne zaman başlayıp biteceğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

BARAJ PUANI KAÇ OLDU?
TYT baraj puanı 140, AYT baraj puanı 170'e düşürüldü.

YKS 140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAKLAR?

YKS 140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAKLAR?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün konuya ilişkin yapıtığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.1'inci Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. 1'inci Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacak. 2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek"

YKS EK TERCİH ÜCRETLİ Mİ?

YKS EK TERCİH ÜCRETLİ Mİ?
Geçen sene YKS ek tercih için 20 TL ödendi. Söz konusu ücret ÖSYM'nin e-İşlemler sayfasından yatırıldı. Ücretin bu yıl da aynı olacağı öngörülüyor.
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Anahtar Kelimeler:
sınav YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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