YKS ek tercihleri ne zaman? YKS ek tercihleri nasıl yapılacak, ikinci tercihlerin kontenjan sayıları belli oldu mu?

YKS tercih sonuçları açıklanması sonrası ek tercihler merakla bekleniyor. ÖSYM Başkanı Aygün da konuyla ilgili açıklamada bulundu. Peki YKS ek tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercih sonuçlarının açıklanması sonrası gözler YKS ek yerleştirme tarihlerine çevrildi. ..

YKS ek tercihlerinin başlayacağı tarih ve YKS ek tercihleri boş kontenjanlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

2021 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ile ilgili yapılan açıklamada ÖSYM Başkanı Aygün şunları söyledi: "2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içinde sonuçları açıklayacağız." dedi. Kayıtlar 10 Eylül Cuma günü sona ereceği için ek tercih sürecinin de 11 veya 12 Eylül'de başlaması bekleniyor.

2021 YKS tercih kılavuzunda bulunan bilgilere göre, YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanmış olan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.