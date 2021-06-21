YKS ne zaman yapılacak? 2021 YKS sınav tarihi için geri sayım!

Milyonlarca öğrencinin lisans ya da ön lisans eğitimi almak için ter dökeceği YKS’ye sayılı günler kaldı. Sınavda yüksek puan almak için birbiriyle yarışan öğrenciler, pandemi sebebiyle 2020 – 2021 eğitim öğretim döneminde okuldan uzak kaldılar. Binlerce öğrenci pandemi sebebiyle derslerini aksatırken, binlerce öğrenci de sınavdan yüksek puan alarak istediği üniversiteye yerleşebilmek için birçok emek harcadı.

YKS ne zaman?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

YKS sınav giriş yerleri belli oldu! ÖSYM, 26 - 27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS Giriş Belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine açtı.

TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri belli oldu! ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre TYT sınavı 26 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Akabinde ise 27 Haziran tarihinde AYT sınavı tamamlanacak. Aynı gün YDT sınavı da gerçekleşmiş olacak.

YKS sınav süresi kaç dakika? * TYT, 26 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 135 dakika sürecektir. * AYT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir. * YDT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.