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YKS ne zaman yapılacak? 2021 YKS sınav tarihi için geri sayım!

21.06.2021 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrencinin gireceği sınav sonucunda öğrenciler elde ettikleri puanlar ile bir üniversiteye yerleşerek lisans yada ön lisans eğitimlerini tamamlayacaklar. Pandemi sebebiyle oldukça zorlanan öğrenciler, sınavlara koronavirüs tedbirlerine uygun bir şekilde yüz yüze girecekler. Sınav heyecanı sürerken birçok kişi de YKS’nin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki YKS ne zaman?

Milyonlarca öğrencinin lisans ya da ön lisans eğitimi almak için ter dökeceği YKS’ye sayılı günler kaldı. Sınavda yüksek puan almak için birbiriyle yarışan öğrenciler, pandemi sebebiyle 2020 – 2021 eğitim öğretim döneminde okuldan uzak kaldılar. Binlerce öğrenci pandemi sebebiyle derslerini aksatırken, binlerce öğrenci de sınavdan yüksek puan alarak istediği üniversiteye yerleşebilmek için birçok emek harcadı.

YKS ne zaman?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

YKS sınav giriş yerleri belli oldu!

YKS sınav giriş yerleri belli oldu!
ÖSYM, 26 - 27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS Giriş Belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine açtı.

TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri belli oldu!

TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri belli oldu!
ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre TYT sınavı 26 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Akabinde ise 27 Haziran tarihinde AYT sınavı tamamlanacak. Aynı gün YDT sınavı da gerçekleşmiş olacak.

YKS sınav süresi kaç dakika?

YKS sınav süresi kaç dakika?
* TYT, 26 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 135 dakika sürecektir. * AYT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir. * YDT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

YKS'ye kaç kişi girecek?

YKS'ye kaç kişi girecek?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'ye başvuran adayların sayısının 2 milyon 607 bin 903 olduğunu duyurdu.
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM pandemi YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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