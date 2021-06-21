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YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2021 YKS sınav giriş yeri sorgulama sayfası

21.06.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS'nin gerçekleşmesine sayılı günler kaldı. Heyecanlı bekleyiş sürüyor. Uzun ve yoğun bir çalışma döneminin ardından öğrenciler son tekrarlarını yapıyor. YKS 26 ve 27 Haziran olmak üzere iki oturumda gerçekleşecek. TYT 26 Haziran'da, AYT ve YDT ise 27 Haziran'da yapılacak. Peki YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte 2021 YKS sınav giriş yeri sorgulama sayfası...

Pandemi nedeniyle uzaktan öğretim modeliyle gerçekleştirilen eğitim dönemi sona erdi. YKS sınavı tarihi yaklaştı. Sınava 12. sınıf öğrencileri, mezunlar ve üniversite adayları girecek. YKS'ye girmek için bu yıl başvuru yapan öğrenci sayısının 2 milyon 607 bin 903 olduğu açıklandı. Sınav, 26 ve 27 Haziran'da gerçekleşecek. "YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?" sorunun yanıtı sınava girecek öğrenciler tarafından araştırılıyor. İşte 2021 YKS sınav giriş yeri sorgulama sayfası...

YKS sınav giriş belgesi nasıl alınacak?

AYT, TYT ve YDT'yi kapsayan YKS 26 ve 27 Haziran'da gerçekleştirilecek. TYT 26 Haziran 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek. AYT 27 Haziran 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. YDT ise 27 Haziran'da 15.45'te başlayıp 120 dakika sürecek.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR? 2021 YKS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA SAYFASI

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR? 2021 YKS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA SAYFASI
Sınav giriş belgesini adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesinden alacak. Öğrenciler T.C kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yapıp belgeyi görüntüleyebilir. Sisteme girmek için “https://ais.osym.gov.tr” adresine gidilmelidir.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçlarının 4 Ağustos 2021'de açıklanacağı duyuruldu.

HES KODU ZORUNLULUĞU

HES KODU ZORUNLULUĞU
YKS'ye girecek adayların HES kodu almasının zorunlu olduğunun unutulmaması gerekiyor. HES kodu e-Devlet, Hayat Eve Sığar veya SMS ile alabilirsiniz.

YKS BARAJ PUANI

YKS BARAJ PUANI
Meslek Yüksek Okulu'na giriş yapmak için TYT'den en az 150 puan alınması gerekiyor. Lisans derecesindeki okullara giriş yapmak için ise 180 puan alınması şartı bulunuyor.
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