YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2021 YKS sınav giriş yeri sorgulama sayfası

Pandemi nedeniyle uzaktan öğretim modeliyle gerçekleştirilen eğitim dönemi sona erdi. YKS sınavı tarihi yaklaştı. Sınava 12. sınıf öğrencileri, mezunlar ve üniversite adayları girecek. YKS'ye girmek için bu yıl başvuru yapan öğrenci sayısının 2 milyon 607 bin 903 olduğu açıklandı. Sınav, 26 ve 27 Haziran'da gerçekleşecek. "YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?" sorunun yanıtı sınava girecek öğrenciler tarafından araştırılıyor. İşte 2021 YKS sınav giriş yeri sorgulama sayfası...

YKS sınav giriş belgesi nasıl alınacak?

AYT, TYT ve YDT'yi kapsayan YKS 26 ve 27 Haziran'da gerçekleştirilecek. TYT 26 Haziran 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek. AYT 27 Haziran 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. YDT ise 27 Haziran'da 15.45'te başlayıp 120 dakika sürecek.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR? 2021 YKS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA SAYFASI Sınav giriş belgesini adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesinden alacak. Öğrenciler T.C kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yapıp belgeyi görüntüleyebilir. Sisteme girmek için “https://ais.osym.gov.tr” adresine gidilmelidir.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? YKS sonuçlarının 4 Ağustos 2021'de açıklanacağı duyuruldu.

HES KODU ZORUNLULUĞU YKS'ye girecek adayların HES kodu almasının zorunlu olduğunun unutulmaması gerekiyor. HES kodu e-Devlet, Hayat Eve Sığar veya SMS ile alabilirsiniz.