YKS sınavında görevli olan öğretmenler saat kaçta okulda olacak?

YKS için geri sayım başlarken aylardır bu günü bekleyen öğrenciler tarafından bazı sorular merak konusu oldu. İstedikleri bir üniversiteye yerleşmek için kollarını sıvayan öğrenciler yarınki sınav yerlerinde görev alan öğretmenlerin kaçta sınavda olacakları araştırılıyor. Peki Yks sınavında görevli olan öğretmenler kaçta okulda olacak? İşte ayrıntılar...