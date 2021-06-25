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YKS sınavında görevli olan öğretmenler saat kaçta okulda olacak?

25.06.2021 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 26- 27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Aylardır istedikleri üniversiteye yerleşmek için emek sarf eden öğrenciler için sına maratonuna sayılı saatler kaldı. Heyecanlı öğrenciler tarafında sınav saati merak konusu olurken, görevli öğretmenlerin kaçta okulda olacağı araştırılıyor. Peki Yks sınavında görevli olan öğretmenler kaçta okulda olacak? Detaylar haberimizde...

YKS için geri sayım başlarken aylardır bu günü bekleyen öğrenciler tarafından bazı sorular merak konusu oldu. İstedikleri bir üniversiteye yerleşmek için kollarını sıvayan öğrenciler yarınki sınav yerlerinde görev alan öğretmenlerin kaçta sınavda olacakları araştırılıyor. Peki Yks sınavında görevli olan öğretmenler kaçta okulda olacak? İşte ayrıntılar...

Yks sınavındaki öğretmenler saat kaçta görev yerinde olacaklar?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 26 Haziran Cumartesi günü yapılacak.
Aylardır sınava hazırlanan adaylar gerçekleşecek YKS sınavının kaçta başlayacağını merak ederken görevli öğretmenler ne zaman sınav yerinde olacağını araştırıyor.

SINAV KAÇTA BAŞLIYOR?

SINAV KAÇTA BAŞLIYOR?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan TYT , 26 Haziran'da 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.

GÖREVLİ ÖĞRETMENLER KAÇTA OKULDA OLACAK?

GÖREVLİ ÖĞRETMENLER KAÇTA OKULDA OLACAK?
Öte yandan 10.15'te başlayacak olan sınava görevli olan öğretmenler ise sınav saatinden 1 saat önce görevli oldukları yerde hazır bulunacaklar.

TYT SORU SAYILARI 2021

TYT SORU SAYILARI 2021
*TYT Türkçe'de 40 soru yer almaktadır. Soruların bir kısmı dil bilgisi bir kısmı ise paragraf sorularıdır. *TYT Matematik'de 40 soru yer almaktadır. Her zorluk seviyesinde soru bulunur. *20 Adet fen bilimleri, 20 adet de sosyal bilimlerde soru çıkmaktadır.
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sınav YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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