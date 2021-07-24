YKS sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

YKS sınavına giren öğrenciler YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Öğrenci, mezun, üniversite öğrencisi adayı yüz binlerce öğrencinin girdiği YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihler, ÖSYM'nin internet sitesinden yapılacak. Sonuçların açıklanmasına sayılı günler kaldı.