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YKS sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

24.07.2021 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TYT, AYT ve YDT sınavlarını kapsayan, üniversiteye giriş sınavı olan YKS 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. Sınavın ardından yüz binlerce üniversite öğrencisi adayının gözleri sınav tarihine çevrildi. YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve tercihlerin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.

YKS sınavına giren öğrenciler YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Öğrenci, mezun, üniversite öğrencisi adayı yüz binlerce öğrencinin girdiği YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihler, ÖSYM'nin internet sitesinden yapılacak. Sonuçların açıklanmasına sayılı günler kaldı.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YKS) sonuçlarının 4 Ağustos'ta açıklanacağı belirtildi. Sınav sonuçlarının açıklanmasına sayılı günler kaldı.
YKS sonuçları elektronik ortamdan görüntülenecek. Öğrencilerine evine sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.
Üniversite tercihleri ise 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Üniversite öğrencisi adayları, üniversite tercihlerini ÖSYM'nin "osym.gov.tr" sitesi üzerinden yapacak.
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları Ve Kontenjanları Kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı.
Kılavuza şu internet adresinden ulaşabilirsiniz: "https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/YKS/kntkilavuz16072021.pdf"
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sınav YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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