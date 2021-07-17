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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak 2021?

17.07.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversiteye giriş sınavı olan YKS sınavını geride bırakan yüz binlerce adayın gözleri üniversite tercihlerin ne zaman yapılacağına ilişkin açıklamaya çevrildi. ÖSYM üniversite tercihlerinin ne zaman yapılacağını duyurdu. Tercihler, belirtilen tarihlerde ÖSYM'nin internet sayfasından yapılacak.

Üniversite öğrencisi adayının uzun süredir merak ettiği sorunun yanıtı geldi. ÖSYM, üniversite tercihlerinin hangi tarihler arasında yapılacağını açıkladı. 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Üniversite tercihleri osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek.

YKS tercihleri ne zaman başlıyor?

YKS sınavları 26-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmişti. TYT, AYT ve YDT sınavlarına giren öğrenciler sınav ve tercih sonuçlarını bekliyor.
YKS sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar elektronik ortamdan görüntülenebilecek. Öğrencilerin evlerine sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.
Üniversite tercihlerinin ise 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı öğrenildi. Adaylar üniversite tercihlerini ÖSYM'nin "osym.gov.tr" adresi üzerinden yapacak.
ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları Ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımladı.
Kılavuza ulaşmak için tarayıcınıza şu adresi yapıştırınız: "https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/YKS/kntkilavuz16072021.pdf"
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Anahtar Kelimeler:
sınav YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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