YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak 2021?

Üniversite öğrencisi adayının uzun süredir merak ettiği sorunun yanıtı geldi. ÖSYM, üniversite tercihlerinin hangi tarihler arasında yapılacağını açıkladı. 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Üniversite tercihleri osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek.