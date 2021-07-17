YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak 2021?

Üniversite öğrencisi adayının uzun süredir merak ettiği sorunun yanıtı geldi. ÖSYM, üniversite tercihlerinin hangi tarihler arasında yapılacağını açıkladı. 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Üniversite tercihleri osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek.
YKS tercihleri ne zaman başlıyor?
YKS sınavları 26-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmişti. TYT, AYT ve YDT sınavlarına giren öğrenciler sınav ve tercih sonuçlarını bekliyor.
YKS sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar elektronik ortamdan görüntülenebilecek. Öğrencilerin evlerine sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.
Üniversite tercihlerinin ise 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı öğrenildi. Adaylar üniversite tercihlerini ÖSYM'nin "osym.gov.tr" adresi üzerinden yapacak.
ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları Ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımladı.
Kılavuza ulaşmak için tarayıcınıza şu adresi yapıştırınız: "https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/YKS/kntkilavuz16072021.pdf"
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