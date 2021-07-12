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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları açıklandı mı?

12.07.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26-27 Haziran arasında gerçekleştirilen YKS sınavına giren öğrencilerin gözleri YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" , "YKS sonuçları açıklandı mı?" sorularının yanıtı araştırılıyor. AYT, TYT, YDT sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. İşte ayrıntılar...

Zorlu bir eğitim döneminin ardından YKS sınavını geride bırakan öğrencilerin gözleri şimdide sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Bütün öğrenciler sınav sonucuna göre en iyi üniversiteye yerleşmek istiyor. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

YKS sonuçları açıklandı mı?

26 Haziran 2021'de TYT, 27 Haziran 2021'de ise AYT ile YDT sınavları gerçekleştirilmişti.
Üniversiteye giriş sınavı olan YKS sınav sonuçlarının 4 Ağustos 2021'de açıklanacağı duyuruldu.

YKS SINAV SONUÇLARI ÖĞRENME

YKS SINAV SONUÇLARI ÖĞRENME
Öğrencilere sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Sonuçlar elektronik ortamda görünür olacak.
Adaylar T.C kimlik no ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi sitesine web üzerinden veya mobil üzerinden giriş yapıp sonucunu öğrenebilir.

YKS BARAJ PUANLARI

YKS BARAJ PUANLARI
TYT puanı ile okullara yerleşmek isteyen öğrenciler TYT'de 150 puan ve üzeri alması gerekir. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarına gitmek için ise 180 ve üzeri puan almak gerekiyor.
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Anahtar Kelimeler:
YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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