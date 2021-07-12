YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları açıklandı mı?

Zorlu bir eğitim döneminin ardından YKS sınavını geride bırakan öğrencilerin gözleri şimdide sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Bütün öğrenciler sınav sonucuna göre en iyi üniversiteye yerleşmek istiyor. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

YKS sonuçları açıklandı mı?

26 Haziran 2021'de TYT, 27 Haziran 2021'de ise AYT ile YDT sınavları gerçekleştirilmişti.

Üniversiteye giriş sınavı olan YKS sınav sonuçlarının 4 Ağustos 2021'de açıklanacağı duyuruldu.

YKS SINAV SONUÇLARI ÖĞRENME Öğrencilere sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Sonuçlar elektronik ortamda görünür olacak.

Adaylar T.C kimlik no ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi sitesine web üzerinden veya mobil üzerinden giriş yapıp sonucunu öğrenebilir.