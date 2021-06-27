YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları ne zaman belli oluyor?

Milyonlarca öğrencinin iyi bir üniversiteye gidebilmek ve eğitimlerini yükseköğretime tamamlamak için girdikleri YKS maratonu 27 Haziran Pazar günü de devam ediyor. Sokağa çıkma yasağının olduğu Pazar gününde, sınava girmek için evlerinden çıkan öğrenciler ve veliler sokağa çıkma yasağından da muaf tutuluyor. Milyonlarca öğrencinin üniversiteye girmek için ter döktüğü YKS’nin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise merak ediliyor.
ÖSYM Başkanından açıklama!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) tüm sınav merkezlerinde başarıyla tamamlandığını bildirdi.
Aygün, Twitter hesabından, YKS'nin ilk oturumu TYT'ye ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"2021-YKS'nin ilk aşaması TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır. Bu oturumda görev alan tüm görevlilerimize teşekkür ederim. Yarın uygulayacağımız AYT ve YDT oturumlarına katılacak adaylarımıza başarılar, görev alacak sınav görevlilerimize de kolaylıklar dilerim."
YKS oturumları kaç saat sürecek?
Adaylara TYT'de 120 soru için 135 dakika, AYT'de 160 soru için 180 dakika, YDT'de 80 soru için 120 dakika süre verilecek.
*TYT , 26 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir. *AYT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir. *YDT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.
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