YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları ne zaman belli oluyor?

Milyonlarca öğrencinin iyi bir üniversiteye gidebilmek ve eğitimlerini yükseköğretime tamamlamak için girdikleri YKS maratonu 27 Haziran Pazar günü de devam ediyor. Sokağa çıkma yasağının olduğu Pazar gününde, sınava girmek için evlerinden çıkan öğrenciler ve veliler sokağa çıkma yasağından da muaf tutuluyor. Milyonlarca öğrencinin üniversiteye girmek için ter döktüğü YKS’nin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise merak ediliyor.