HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları ne zaman belli oluyor?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları ne zaman belli oluyor?

27.06.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binlerce öğrencinin eğitimlerini ön lisans ya da lisans eğitimine yükseltmek için girdiği ÖSYM tarafından düzenlenen YKS’nin ikinci oturumu 27 Haziran Pazar günü devam ediyor. Sınavda iyi bir puan elde ederek hayallerindeki üniversiteye yerleşmek için sınavda ter döken binlerce kişi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi de merak ediyor. Peki YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca öğrencinin iyi bir üniversiteye gidebilmek ve eğitimlerini yükseköğretime tamamlamak için girdikleri YKS maratonu 27 Haziran Pazar günü de devam ediyor. Sokağa çıkma yasağının olduğu Pazar gününde, sınava girmek için evlerinden çıkan öğrenciler ve veliler sokağa çıkma yasağından da muaf tutuluyor. Milyonlarca öğrencinin üniversiteye girmek için ter döktüğü YKS’nin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise merak ediliyor.

ÖSYM Başkanından açıklama!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) tüm sınav merkezlerinde başarıyla tamamlandığını bildirdi.
Aygün, Twitter hesabından, YKS'nin ilk oturumu TYT'ye ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"2021-YKS'nin ilk aşaması TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır. Bu oturumda görev alan tüm görevlilerimize teşekkür ederim. Yarın uygulayacağımız AYT ve YDT oturumlarına katılacak adaylarımıza başarılar, görev alacak sınav görevlilerimize de kolaylıklar dilerim."

YKS oturumları kaç saat sürecek?

YKS oturumları kaç saat sürecek?
Adaylara TYT'de 120 soru için 135 dakika, AYT'de 160 soru için 180 dakika, YDT'de 80 soru için 120 dakika süre verilecek.
*TYT , 26 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir. *AYT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir. *YDT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Saatler sonra cansız bedenine ulaşıldı

Saatler sonra cansız bedenine ulaşıldı

AFAD ekiplerinin en zor görevi! Olay yerine gidince acı gerçeği öğrendiler

AFAD ekiplerinin en zor görevi! Olay yerine gidince acı gerçeği öğrendiler

Gündeme bomba gibi düşen iddia

Gündeme bomba gibi düşen iddia

Ve büyük aşk bitti!

Ve büyük aşk bitti!

Ankara'da polis kontrol noktasına ateş açıldı! Saldırgan gözaltına alındı

Ankara'da polis kontrol noktasına ateş açıldı! Saldırgan gözaltına alındı

Son hafta sonu kısıtlaması başladı! YKS'ye girecekler muaf tutulacak

Son hafta sonu kısıtlaması başladı! YKS'ye girecekler muaf tutulacak

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Selimiye Cami Meydanı restore edilecek

Selimiye Cami Meydanı restore edilecek

"Katarlılar tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz girecek" iddiasına MSB'den yanıt

"Katarlılar tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz girecek" iddiasına MSB'den yanıt

Turkovac'tan sonra bir müjdeli haber daha

Turkovac'tan sonra bir müjdeli haber daha

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.