YKS soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2022 YKS soru ve cevap anahtarı ne zaman, hangi gün açıklanacak?

YKS soruları ve cevapları şimdiden araştırılmaya başlandı. Sınav, 18-19 Haziran'da Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak. TYT, AYT ve YKS olmak üzere 3 oturumda gerçekleşecek sınavın soruları ve cevapları ile sonuçlar açıklanmadan önce adaylar puanlarına ilişkin fikir yürütebilecek. Peki YKS soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman, hangi gün açıklanacak? Detaylar haberimizde...

YKS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI 2022?

YKS sınavı 18-19 Haziran tarihleri arasında üç oturum şeklinde yapılacak. Öğrenciler ilk olarak 18 Haziran'da TYT, 19 Haziran'da ise AYT ve YDT sınavına giriş yapabilecek.

YKS soruları ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağına ilişkin ise henüz bir açıklamada bulunulmadı.

Adaylar, 26 Haziran 2021 tarihinde uygulanan 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanan 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına 27 Haziran 2021 tarihinde saat 19.20’den itibaren ulaşabildiler.

2022 YKS SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? YKS sınavının ardından soru ve cevap anahtarı açıklandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...