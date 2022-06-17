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YKS soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2022 YKS soru ve cevap anahtarı ne zaman, hangi gün açıklanacak?

17.06.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS soruları ve cevapları yayımlandı mı? 18-19 Haziran'da TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda yapılacak üniversite sınavına girecek olan öğrenciler konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Bu yıl sınava 3 milyon 243 bin 425 aday başvuruda bulundu. Peki 2022 YKS soru ve cevap anahtarı ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte YKS (TYT, AYT YDT,) soru ve cevap anahtarı ile ilgili merak edilenler...

YKS soruları ve cevapları şimdiden araştırılmaya başlandı. Sınav, 18-19 Haziran'da Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak. TYT, AYT ve YKS olmak üzere 3 oturumda gerçekleşecek sınavın soruları ve cevapları ile sonuçlar açıklanmadan önce adaylar puanlarına ilişkin fikir yürütebilecek. Peki YKS soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman, hangi gün açıklanacak? Detaylar haberimizde...

YKS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI 2022?

YKS sınavı 18-19 Haziran tarihleri arasında üç oturum şeklinde yapılacak. Öğrenciler ilk olarak 18 Haziran'da TYT, 19 Haziran'da ise AYT ve YDT sınavına giriş yapabilecek.
YKS soruları ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağına ilişkin ise henüz bir açıklamada bulunulmadı.
Adaylar, 26 Haziran 2021 tarihinde uygulanan 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanan 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına 27 Haziran 2021 tarihinde saat 19.20’den itibaren ulaşabildiler.

2022 YKS SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 YKS SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sınavının ardından soru ve cevap anahtarı açıklandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

2022 YKS (TYT, AYT, YDT) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 YKS (TYT, AYT, YDT) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında YKS sınavlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Binlerce öğrencinin sınav sonrası sorgulayacağı YKS sonuçları için tarih 20 Temmuz 2022 olarak belirlendi.
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