YKS tercih değiştirme var mı, yapılır mı? Üniversiteye yerleşenler ek tercih yapabilir mi?

26-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen YKS'nin tercih sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrencilere ek tercih yani 2. tercih hakkı veriliyor. Aynı zamanda üniversiteye yerleşen öğrencilerin bazıları da ek tercih yapmak istiyor. İşte merak edilenler...

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

İlk tercihinde üniversiteye yerleşen öğrenciler ek tercih yapamıyor. Aynı zamanda YKS'ye girip tercih hakkı olmasına rağmen tercih yapmayan öğrenciler de ek yerleştirmede tercih yapamıyor.

YKS EK TERCİHLERİNİ KİMLER YAPABİLİR? TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan öğrencilerin tercih işlemlerini tamamladı ve ilk yerleştirme işlemleri gerçekleşti.

Şimdi ise boş kontenjanların açıklanacak ve YKS puanı 140 olan öğrenciler için tercih süreci başlayacak. İlk yerleştirmeden sonra boş kalan kontenjanlar, 140 ve üzeri puan alan adayların ek tercih yapmasıyla doldurulacak.

YKS İKİNCİ TERCİH NE ZAMAN? Birçok öğrenci YKS barajını geçemediği için YKS batajı aşağı çekildi. Böylelikle TYT barajı 140, AYT barajı 170 oldu. YKS ek tercihin ne zaman yapılacağına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.