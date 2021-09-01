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YKS tercih değiştirme var mı, yapılır mı? Üniversiteye yerleşenler ek tercih yapabilir mi?

01.09.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merakla beklenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk tercihte yerleşen öğrenciler, ek tercih yapıp yapamayacaklarını araştırmaya koyuldu. Tercihlerden umduğunu bulamayan öğrenciler ek tercih yapmak istiyor. İşte merak edilenler...

26-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen YKS'nin tercih sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrencilere ek tercih yani 2. tercih hakkı veriliyor. Aynı zamanda üniversiteye yerleşen öğrencilerin bazıları da ek tercih yapmak istiyor. İşte merak edilenler...

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

İlk tercihinde üniversiteye yerleşen öğrenciler ek tercih yapamıyor. Aynı zamanda YKS'ye girip tercih hakkı olmasına rağmen tercih yapmayan öğrenciler de ek yerleştirmede tercih yapamıyor.

YKS EK TERCİHLERİNİ KİMLER YAPABİLİR?

YKS EK TERCİHLERİNİ KİMLER YAPABİLİR?
TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan öğrencilerin tercih işlemlerini tamamladı ve ilk yerleştirme işlemleri gerçekleşti.
Şimdi ise boş kontenjanların açıklanacak ve YKS puanı 140 olan öğrenciler için tercih süreci başlayacak. İlk yerleştirmeden sonra boş kalan kontenjanlar, 140 ve üzeri puan alan adayların ek tercih yapmasıyla doldurulacak.

YKS İKİNCİ TERCİH NE ZAMAN?

YKS İKİNCİ TERCİH NE ZAMAN?
Birçok öğrenci YKS barajını geçemediği için YKS batajı aşağı çekildi. Böylelikle TYT barajı 140, AYT barajı 170 oldu. YKS ek tercihin ne zaman yapılacağına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

YKS EK TERCİH ÜCRETLİ Mİ?

YKS EK TERCİH ÜCRETLİ Mİ?
Geçen sene YKS ek tercihleri için 20 TL ödendi. Bu ücret ÖSYM'nin e-İşlemler sayfasından yatırıldı. Ücretin bu sene de aralık ayında yatırılması bekleniyor ancak talep edilecek rakam henüz belli değil. Ücret, ÖSYM ek yerleştirme kılavuzu yayınlandığında belli olacak.
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Anahtar Kelimeler:
YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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