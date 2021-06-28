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YKS tercihleri ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? 2021 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

28.06.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bütün bir eğitim dönemi boyunca üniversite sınavına çalışan öğrenciler YKS sınavlarını geride bıraktı. Yüz binlerce üniversite öğrencisi adayı "YKS tercihleri ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?" , "2021 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

YKS tercihleri ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? 2021 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? sorularının yanıtı öğrenciler tarafından araştırılıyor. YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Öğrenciler konu hakkında detayları merak ediyor. İşte ayrıntılar...

YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS tercihlerinin sonuçlar açıklandıktan sonra yapılacağı bildirildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamanın devamında YKS sonuçlarının açıklandıktan sonra tercih kılavuzunun yayımlanacağı ve tercih sürecinin başlayacağı bilgisi yer aldı.
YKS sınav sonuçlarının 4 Ağustos 2021'de açıklanacağı söylendi. Öğrenciler sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesinden T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak öğrenebilecek.

2 VE 4 YILLIK TABAN, TAVAN PUANLAR

2 VE 4 YILLIK TABAN, TAVAN PUANLAR
Üniversitelerin 2021 yılına ait taban ve tavan puanları henüz açıklanmadı ancak 2020'ye ait taban ve tavan puanlara bakarak üniversiteler ve bölümler hakkında fikir sahibi olunabilir.
2020'ye ait önlisans ve lisans programlarına https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/YKS/tablo4_26082020.pdf ve https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/YKS/tablo3_26082020.pdf adreslerinden ulaşılabilir.
Üniversitelerin 2020'ye ait taban ve tavan puanları ÖSYM'nin resmi internet sitesinde PDF olarak yer almaktadır.
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sınav YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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