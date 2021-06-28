YKS tercihleri ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? 2021 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? sorularının yanıtı öğrenciler tarafından araştırılıyor. YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Öğrenciler konu hakkında detayları merak ediyor. İşte ayrıntılar...