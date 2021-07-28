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YKS tercihleri ne zaman? YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

28.07.2021 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar, tercih işlemleri hakkında araştırma yapmaya başladı. ÖSYM Başkanı Aygün, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, YKS tercihleri hakkında da bilgi verdi. Peki, YKS tercihleri ne zaman?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar, tercih işlemleri hakkında araştırma yapmaya başladı. ÖSYM Başkanı Aygün, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, YKS tercihleri hakkında da bilgi verdi. Peki, YKS tercihleri ne zaman?

YKS tercihleri ne zaman?

YKS sonuçlarının 28 Temmuz tarihi itibariyle açıklanmasının ardından, adaylar tercih işlemlerini ne zaman yapacağını da merak ediyor.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün’ün sosyal medyada yaptığı açıklamaya göre YKS tercih işlemleri 5 – 13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Prof. Dr. Halis Aygün konuyla ilgili olarak; ‘2021-YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacaktır. Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına İmkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık.’ Dedi.
Aygün; ‘Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.’ İfadelerini kullandı.

YKS tercih kılavuzu açıklandı mı?

YKS tercih kılavuzu açıklandı mı?
ÖSYM geçtiğimiz günlerde YKS tercih kılavuzunu öğrencilere ön bilgi vermek amacıyla erişime açtı. YKS tercihlerinin başlamasıyla birlikte ÖSYM’nin bir kez daha ayrıntılı tercih kılavuzu yayınlaması bekleniyor.
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ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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