YKS tercihleri ne zaman? YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar, tercih işlemleri hakkında araştırma yapmaya başladı. ÖSYM Başkanı Aygün, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, YKS tercihleri hakkında da bilgi verdi. Peki, YKS tercihleri ne zaman?

YKS tercihleri ne zaman?

YKS sonuçlarının 28 Temmuz tarihi itibariyle açıklanmasının ardından, adaylar tercih işlemlerini ne zaman yapacağını da merak ediyor.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün’ün sosyal medyada yaptığı açıklamaya göre YKS tercih işlemleri 5 – 13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Prof. Dr. Halis Aygün konuyla ilgili olarak; ‘2021-YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacaktır. Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına İmkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık.’ Dedi.

Aygün; ‘Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.’ İfadelerini kullandı.