YKS tercihleri uzatıldı! 2021 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...

Sınav sonuçlarının ilanı sonrası 2021 yılı YKS tercihlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Peki 2021 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık." dedi.

Tercihler 5 ve 20 Ağustos arası yapılacak!

Tercihlerin başlangıç ve bitiş tarihlerini açıklayan Erdoğan, "Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum." şeklinde konuştu.