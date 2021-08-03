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YKS tercihleri uzatıldı! 2021 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...

03.08.2021 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercihlerinin ne zaman yapılacağı sınav sonuçlarının ilanı sonrası merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS tercihleri ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Buna göre YKS tercihleri süreci uzatıldı. Peki YKS tercihleri uzatıldı! 2021 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...

Sınav sonuçlarının ilanı sonrası 2021 yılı YKS tercihlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Peki 2021 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS tercih tarihleri uzatıldı!

YKS tercih tarihleri sonuçların ilanı sonrası merak ediliyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS tercih süreciyle ilgili önemli bir açıklama geldi.
Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık." dedi.

Tercihler 5 ve 20 Ağustos arası yapılacak!

Tercihler 5 ve 20 Ağustos arası yapılacak!
Tercihlerin başlangıç ve bitiş tarihlerini açıklayan Erdoğan, "Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum." şeklinde konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM Recep Tayyip Erdoğan YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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