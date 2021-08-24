HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. YKS tercihlerinin sonucu ne zaman açıklanacak 2021? Üniversite tercihleri ne zaman belli olacak?

YKS tercihlerinin sonucu ne zaman açıklanacak 2021? Üniversite tercihleri ne zaman belli olacak?

24.08.2021 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kaldı. Okulların açılması için geri sayım devam ederken yüz binlerce üniversite öğrencisi adayı, 5-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği üniversite tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla beklemeye başladı. İşte detaylar...

26-27 Haziran tarihleri arasında YKS gerçekleşmişti. Sınav sonucunun açıklanmasının ardından 5-20 Ağustos tarihleri arasında, sınavın barajını geçen öğrenciler ÖSYM üzerinden üniversite tercihlerini yaptı. Tercih sürecini de atlatan öğrencilerin gündeminde tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yer alıyor. İşte detaylar...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercihleri 5-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti. İlk tercih sonuçlarının belli olmasının ardından istediği okula yerleşemeyen öğrencilerin 2. tercih hakkı olacak.
YKS tercih sonuçlarının ne zaman duyurulacağına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Tercih sonuçlarının duyurulmasının ardından kayıtlar 1 Eylül'den itibaren alınacak. Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos'ta başlıyor.
Geçen sene YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı ve sonuçlar 26 Ağustos'ta belli olmuştu.

YKS EK TERCİH NE ZAMAN?

YKS EK TERCİH NE ZAMAN?
YKS ek yerleştirmede TYT baraj puanı 140, YDT ve AYT baraj puanı ise 170'e düşecek. Ek tercihlerin ne zaman yapılacağı henüz net değil.
Ek tercih süreci, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan memur maaşlarına yapılan zamla ilgili açıklama

Erdoğan'dan memur maaşlarına yapılan zamla ilgili açıklama

Taliban'dan flaş açıklama: Anlaşma yok

Taliban'dan flaş açıklama: Anlaşma yok

Seda Sayan'da şaşkına çeviren olay! Hamile kadın aşığıyla gardıropta basıldı

Seda Sayan'da şaşkına çeviren olay! Hamile kadın aşığıyla gardıropta basıldı

"Asla oynamam" dediği takıma transfer oluyor

"Asla oynamam" dediği takıma transfer oluyor

13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesaj atıp fotoğraf istedi!

13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesaj atıp fotoğraf istedi!

İkitelli'de bina çöktü

İkitelli'de bina çöktü

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Faciadan 2 saat önce! Son fotoğrafları ortaya çıktı

Faciadan 2 saat önce! Son fotoğrafları ortaya çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Oğlunun cebindeki 10 lira, cinsel tacizi ortaya çıkardı

Oğlunun cebindeki 10 lira, cinsel tacizi ortaya çıkardı

Gökhan Gönül'e kardeş şoku! Nüfus kayıt örneğiyle öğrendi

Gökhan Gönül'e kardeş şoku! Nüfus kayıt örneğiyle öğrendi

Kan donduran olay! Afgan kişi tartıştığı kadını katletti

Kan donduran olay! Afgan kişi tartıştığı kadını katletti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.