YKS tercihlerinin sonucu ne zaman açıklanacak 2021? Üniversite tercihleri ne zaman belli olacak?

26-27 Haziran tarihleri arasında YKS gerçekleşmişti. Sınav sonucunun açıklanmasının ardından 5-20 Ağustos tarihleri arasında, sınavın barajını geçen öğrenciler ÖSYM üzerinden üniversite tercihlerini yaptı. Tercih sürecini de atlatan öğrencilerin gündeminde tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yer alıyor. İşte detaylar...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercihleri 5-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti. İlk tercih sonuçlarının belli olmasının ardından istediği okula yerleşemeyen öğrencilerin 2. tercih hakkı olacak.

YKS tercih sonuçlarının ne zaman duyurulacağına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Tercih sonuçlarının duyurulmasının ardından kayıtlar 1 Eylül'den itibaren alınacak. Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos'ta başlıyor.

Geçen sene YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı ve sonuçlar 26 Ağustos'ta belli olmuştu.

YKS EK TERCİH NE ZAMAN? YKS ek yerleştirmede TYT baraj puanı 140, YDT ve AYT baraj puanı ise 170'e düşecek. Ek tercihlerin ne zaman yapılacağı henüz net değil.