YKS (TYT) zor muydu, kolay mıydı? 2021 TYT Matematik ve Türkçe sınav yorumları!

Her sınav sonrası olduğu gibi öğrencilerin ilk işi YKS sorularının yorumlarını internette, sosyal medyada ve çeşitli mecralarda araştırmak oluyor. 26 Haziran Cumartesi günü yapılan YKS’nin ilk ayağı TYT’de matematik ve Türkçe sınav yorumları da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Sınavda karşılaştıkları soruların yorumlarını merak eden öğrenciler, YKS’nin ilk oturumu olan TYT’nin sınav yorumlarını Twitter’da araştırıyor.

TYT zor muydu, kolay mıydı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 26 Haziran 2021 Cumartesi sabah saat 10:20’de başladı. Öğrenciler, toplamda 120 sorudan oluşan kitapçıktaki soruları 165 dakika içerisinde çözme yarışına girdi.

Her yıl da sınav sonrası kitapçıklar yayınlanır. Uzmanlar da TYT’ye özgü sınav soruları ile ilgili yorumlarını paylaşır. Henüz TYT’nin zor ya da kolay olup olmadığı bilinmiyor. Detaylar Twitter ya da diğer mecralardan geldikçe haberimizde paylaşacağız…

Ancak geçen senenin sınav yorumları ise şöyleydi;

FİZİK BİLFEN LİSELERİ BÖLÜM BAŞKANLARI 2020 TYT sorularını incelediğimizde şu sonuçlara ulaştık: Fizik soruları; kavramları içselleştirmemiş, günlük yaşamla bağlantı kuramayan ve okuma alışkanlığı olmayan öğrencilerin zorlanacağı şekilde hazırlanmıştır. Yaşam temelli soruların bundan sonra TYT fiziğin temelini oluşturacağının pekiştirildiğini görüyoruz. Seçicilik ve müfredata uyum açısından olması gereken bir sınav uygulanmıştır. Derslerde sürekli üzerinde durduğumuz bilgilerin sorulmuş olduğu, müfredatın dışında bir durum ile karşılaşılmadığı görülmüştür. Genel bir değerlendirme olarak şunu söyleyebiliriz: Herhangi bir işlem ve bağıntı kullanmak zorunda kalmadan hemen hemen hepsi yaşam temelli sorulardan oluşan, oldukça açık ve net, müfredata uygun bir sınav uygulanmıştır. 7 sorunun ikisi 9. sınıf (Fizik bilimine giriş ve Newton un hareket kanunları), 5’i 10. sınıf (dalga, kaldırma kuvveti, optik, elektrik ve basınç) kazanımlarından çıkmıştır.