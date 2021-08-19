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YKS üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak? 2021 tercihler ne zaman açıklanacak?

19.08.2021 03:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2021 YKS sınavı sonrası adaylar tercihlerini yapmaya başladı. Ağustos ayında başlayan tercihlerin bitmesine ise kısa bir süre kaldı. Peki YKS üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak? 2021 tercihler ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

ÖSYM tarafından gerçekleştirilmiş olan 2021 YKS sınavı sonrası tercih maratonu başladı. Sürecin sonu yaklaşırken adaylar tercih sonuçlarını öğrenecekleri tarihi merak ediyor. Konuyla ilgili '2021 tercihler ne zaman açıklanacak?' sorusu araştırılmaya başlandı.

TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merak ediliyor.
ÖSYM tarafından yapılan 2021 yılına ilişkin üniversite yerleştirme süreci devam ederken. heyecan içinde olan öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi takip ediyor.
ÖSYM'nin yayımlamış olduğu kılavuz ile detaylar da belli oldu.

20 AĞUSTOS'TA SONA ERECEK

20 AĞUSTOS'TA SONA ERECEK
05 Ağustos tarihinde başlayan 2021 YKS tercih işlemleri 20 Ağustos günü sona ermiş olacak.
Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle birlikte veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapabilecek. Tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ise henüz duyurulmadı. Fakat, üniversite kayıtlarının Eylül ayının ilk haftası yapılacak olması sebebiyle tercih sonuçlarının Ağustos ayı içerisinde açıklanması beklenmekte.
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Anahtar Kelimeler:
YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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