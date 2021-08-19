YKS üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak? 2021 tercihler ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilmiş olan 2021 YKS sınavı sonrası tercih maratonu başladı. Sürecin sonu yaklaşırken adaylar tercih sonuçlarını öğrenecekleri tarihi merak ediyor. Konuyla ilgili '2021 tercihler ne zaman açıklanacak?' sorusu araştırılmaya başlandı.

TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merak ediliyor.

ÖSYM tarafından yapılan 2021 yılına ilişkin üniversite yerleştirme süreci devam ederken. heyecan içinde olan öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi takip ediyor.

ÖSYM'nin yayımlamış olduğu kılavuz ile detaylar da belli oldu.

20 AĞUSTOS'TA SONA ERECEK 05 Ağustos tarihinde başlayan 2021 YKS tercih işlemleri 20 Ağustos günü sona ermiş olacak.