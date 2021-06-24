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YKS'ye kaç gün var? 2021 YKS ne zaman?

24.06.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek Öğretim Kurumları'na geçiş sınavı olan YKS'ye çok az kaldı. Milyonlarca öğrenci ve veli "YKS'ye kaç gün var?" , "2021 YKS ne zaman?" sorularının yanıtını araştırıyor. Öğrenciler sınav günü, iyi bir üniversiteye gitmek ve bu yüzde iyi bir puan almak için ter dökecek. İşte ayrıntılar...

Pandemi koşulları nedeniyle uzun ve zorlu bir eğitim döneminin ardından YKS tarihi geldi çattı. YKS; AYT, TYT ve YDT olmak üzere ayrılacak. Sınavlar iki gün içerisinde gerçekleşecek. Peki YKS'ye kaç gün var? 2021 YKS ne zaman? İşte ayrıntılar...

YKS'ye ne kadar kaldı?

YKS bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Mezun, üniversite öğrencisi adayı ve milyonlarca 12. sınıf öğrencisi sınavda kendilerine yöneltilen soruları verilen süre dahilinde doğru cevaplandırmaya çalışacak.

YKS'YE KAÇ GÜN VAR?

YKS'YE KAÇ GÜN VAR?
YKS'ye an itibariyle (24 Haziran 2021 15.36) 1 gün 18 saat kaldı.

2021 YKS NE ZAMAN?

2021 YKS NE ZAMAN?
TYT 26 Haziran Cumartesi yapılacak. AYT ve YDT ise 27 Haziran Pazar gerçekleşecek.
TYT sınavı 26 Haziran 2021 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınav 10.15'te başlayacak ve öğrencilere 135 dakika süre tanınacak. AYT 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Sınav 10.15'te başlayacak ve 180 dakika olacak.
YDT ise 27 Haziran 2021 Pazar günü 15.45'ta başlıyor ve 120 dakika sürüyor. Sınava giriş esnasında herhangi bir sorun yaşamamak için sınav yerine erken gidilmesi gerekmektedir.
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