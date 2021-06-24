YKS'ye kaç gün var? 2021 YKS ne zaman?

Pandemi koşulları nedeniyle uzun ve zorlu bir eğitim döneminin ardından YKS tarihi geldi çattı. YKS; AYT, TYT ve YDT olmak üzere ayrılacak. Sınavlar iki gün içerisinde gerçekleşecek. Peki YKS'ye kaç gün var? 2021 YKS ne zaman? İşte ayrıntılar...

YKS'ye ne kadar kaldı?

YKS bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Mezun, üniversite öğrencisi adayı ve milyonlarca 12. sınıf öğrencisi sınavda kendilerine yöneltilen soruları verilen süre dahilinde doğru cevaplandırmaya çalışacak.

YKS'YE KAÇ GÜN VAR? YKS'ye an itibariyle (24 Haziran 2021 15.36) 1 gün 18 saat kaldı.

2021 YKS NE ZAMAN? TYT 26 Haziran Cumartesi yapılacak. AYT ve YDT ise 27 Haziran Pazar gerçekleşecek.

TYT sınavı 26 Haziran 2021 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınav 10.15'te başlayacak ve öğrencilere 135 dakika süre tanınacak. AYT 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Sınav 10.15'te başlayacak ve 180 dakika olacak.