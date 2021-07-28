YKS yerleştirme puanı neden yazmıyor? AYT neden hesaplanmıyor?

26 – 27 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen YKS’nin sonuçları açıklandı. Birçok aday sonucunu öğrenmek için ÖSYM’nin internet adresine giriş yaptıktan sonra yerleştirme puanının yazmadığını gördü. Adaylar, arama motorları üzerinden ‘YKS yerleştirme puanı neden yazmıyor?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
2021 YKS sonuçlarında hangi puana bakılıyor?
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