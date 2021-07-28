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YKS yerleştirme puanı neden yazmıyor? AYT neden hesaplanmıyor?

28.07.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binlerce öğrencinin 26 – 27 Haziran tarihlerinde ter döktüğü ve geleceğini belirleyecek olan YKS’nin sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından ise sınava giren adaylar, yerleştirme puanının neden yazmadığını araştırmaya başladı. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre adaylar, YKS sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM’nin internet adresi üzerinden aday şifreleri ve kullanıcı isimleriyle giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecek. Peki YKS yerleştirme puanı neden yazmıyor? AYT neden hesaplanmıyor?

26 – 27 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen YKS’nin sonuçları açıklandı. Birçok aday sonucunu öğrenmek için ÖSYM’nin internet adresine giriş yaptıktan sonra yerleştirme puanının yazmadığını gördü. Adaylar, arama motorları üzerinden ‘YKS yerleştirme puanı neden yazmıyor?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

2021 YKS sonuçlarında hangi puana bakılıyor?

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0x0-yks-sonuclari-aciklandi-mi-erken-aciklanacak-mi-osymden-2021-yks-sinav-sonuclari-aciklamasi-geldi-1627366296956

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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