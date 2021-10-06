YLSY başvuruları ne zaman başlayacak? MEB açıkladı!

YLSY bursuyla yükseköğretim kurumları adına 200, diğer kamu kurum ve kuruluşları adına 158 olmak üzere toplam 358 öğrenci YLSY bursuyla yurt dışına eğitim için gönderilecek. Başvuruların 21 Ekim'de başladığı belirtildi. Başvurular internet üzerinden alınacak. İşte merak edilenler...

YLSY BAŞVURUSU TARİHLERİ

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre 21 Ekim'de alınacak olan başvurular 1 Kasım'da sona erecek. Adaylar başvurularını belirtilen tarihler arasında REBUS (Resmî Burslu Öğrenci Sistemi - http://rebus.meb.gov.tr) üzerinden yapacak.

MEB tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Millî Eğitim Bakanlığınca, 1416 sayılı Kanun uyarınca YLSY Programı (Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme) kapsamında Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla resmî burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere 358 öğrenci, yurt dışına gönderilecek. Yurt dışına gönderilecek öğrenciler, 22 farklı üniversite ve 13 farklı kamu kurumu adına öğrenim görecek."

Söz konusu öğrencilerin, yurt dışında yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimlerini başarıyla tamamlamasının ardından mecburi hizmetlerini yerine getirmeleri için ihtiyaç duyulan kadrolara atanacağı belirtildi.

MEB tarafından yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "1416 sayılı Kanun kapsamında 1929 yılından itibaren üniversitelerin ve kamu kurumların uzman eleman ihtiyacını karşılamak üzere Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yurt dışına burslu öğrenci gönderiliyor. Başlangıcından bugüne kadar 20 binden fazla öğrenci, burs almaya hak kazandı. Millî Eğitim Bakanlığı bursiyeri olarak şu anda 4 bin 312 öğrenci, 50 farklı ülkede öğrenim görüyor."