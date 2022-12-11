Yoğun orgazm yaşamanın etkili yolu! Cinsel zevki ikiye katlar

Orgazm, yaygın olarak cinsel heyecanın zirvesi olarak kabul edilir. Orgazm olmanın zor olduğu düşünülmektedir. Ancak seks sırasında yapılan doğru hamleler orgazm miktarını artırmakla kalmaz hem sizin hem de partnerinizin çok daha mutlu olmasını sağlar.

Seks sırasında birden fazla orgazm yaşamak, cinsel zevkinizi önemli ölçüde artırabilir. İhtiyacınız olan tek şey, doğru teknik ve yolunuza çıkan ve yoğun bir şekilde doruğa ulaşmanızı engelleyen zihinsel engelleri ortadan kaldırma becerisidir. Birden fazla orgazmı garanti etmenin evrensel bir yolu olmasa da, uzmanların bunun gerçekleşmesi için ipuçları var.