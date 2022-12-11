Yoğun orgazm yaşamanın etkili yolu! Cinsel zevki ikiye katlar

Orgazm, yaygın olarak cinsel heyecanın zirvesi olarak kabul edilir. Orgazm olmanın zor olduğu düşünülmektedir. Ancak seks sırasında yapılan doğru hamleler orgazm miktarını artırmakla kalmaz hem sizin hem de partnerinizin çok daha mutlu olmasını sağlar.
Seks sırasında birden fazla orgazm yaşamak, cinsel zevkinizi önemli ölçüde artırabilir. İhtiyacınız olan tek şey, doğru teknik ve yolunuza çıkan ve yoğun bir şekilde doruğa ulaşmanızı engelleyen zihinsel engelleri ortadan kaldırma becerisidir. Birden fazla orgazmı garanti etmenin evrensel bir yolu olmasa da, uzmanların bunun gerçekleşmesi için ipuçları var.
ÇOKLU ORGAZM İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
DORUĞA ULAŞTIĞINIZDA BİLE DURMAYIN
Çoğu insan orgazm olduğunda durmak için döner ama bu sadece zevki sona erdirebilir. Doruğa ulaştığınızda bile durmayın çünkü o zamanlar vücudunuz süper hassastır. Devam ederseniz, duygularınız artacak ve zevk doruklarında hissedilecektir. Bunlar, yoğun veya çoklu orgazm yaşamanıza yardımcı olabilir.
GÖZLERİNİZİ KAPATIN
Aksiyon devam ederken gözlerinizi fal taşı gibi açmayı hayal edebiliyor musunuz? Yoğunluğu ve heyecanı nasıl hissediyorsunuz? Özellikle ön sevişmede öpüşürken ve birbirinize dokunurken gözlerinizi kapatın ve hareketi hissedin. Gözlerin kapalıyken, her şeyi on kat daha sıcak yapacaksın! Zevki hissedebilecek ve sadece ona odaklanabileceksiniz.
ORGAZMA GELİRKEN KENDİNİZİ GERİDE TUTUN
Orgazm olmak üzereyken tutunmayı deneyin. Bunu bir veya iki kez yapabilir ve ardından üçüncü kez orgazm olmanıza izin verebilirsiniz. Muhtemelen son girişimin yoğunluğunu hissedeceksiniz. Kendinizi sınırda tuttuğunuzda, birikme yoğunlaşır ve doruk noktası olağanüstüdür. Burada da birden fazla orgazm oluyorsunuz.