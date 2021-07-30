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  4. YÖK Başkanlığı’na atanan Erol Özvar kimdir? Erol Özvar kaç yaşında?

YÖK Başkanlığı’na atanan Erol Özvar kimdir? Erol Özvar kaç yaşında?

30.07.2021 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir son dakika gelişmesiyle Erol Özvar, YÖK Başkanlığı’na atandı. Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar gece saatlerinde YÖK Başkanlığı’na atandı. Eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ise görevden alınarak Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na atandı. Peki, yeni YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar kimdir?

Gece saatlerinde Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile YÖK Başkanı Yekta Saraç görevden alınarak, yerine Marmara Üniversitesi Rektörü Erol Özvar atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla görevden alınan eski YÖK Başkanı Yekta Saraç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı’na atandı. Bu gelişmeden sonra ise birçok kişi Erol Özvar hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki Prof. Dr. Erol Özvar kimdir?

Erol Özvar kimdir?

İktisat ve iktisat tarihi profesörü olan Özvar, 1966'da İstanbul’da doğdu. 1989'da Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Özvar, aynı üniversitede iktisat tarihi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.
Özvar'ın Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış çalışmaları içinde yer alan "Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması" kitabı, Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkezince 2005'te kitap dalında en iyi eser ödülüne layık görüldü.
Mehmet Genç ile hazırladığı 2 ciltlik "Osmanlı Maliyesi: Kurumlar ve Bütçeler" adlı eseri 2013'te Uluslararası Halil İnalcık Tarih Ödülü'ne değer görülen Özvar, 2009-2012 arasında Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezinde ve araştırma desteği kazandığı Harvard Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Araştırmaları Programında ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalıştı.
xUluslararası Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Birliğinin idare kurulu üyesi olan Özvar, Uluslararası İktisat Tarihi Kurumu ile Türk Tarih Kurumunda bilim kurulu üyeliği de yaptı.
Evli olan Özvar'ın üç çocuğu bulunuyor.
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resmi gazete Cumhurbaşkanı

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