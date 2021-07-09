YÖKDİL başvuru ücretleri! 2021 YÖKDİL son başvuru tarihi belli oldu!

2021 YÖKDİL son başvuru tarihi belli oldu! Bunun üzerine adaylar YÖKDİL başvuru ücretleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Merak edilen konuların yanıtı belli oldu. Sınav ücretinin 13 Temmuz 2021'e kadar yatırılabileceği açıklandı. İşte ayrıntılar...

Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak olan YÖKDİL sınav ücretinin 145,00 TL olduğu açıklandı.

Sınav ücretini banka aracılığıyla yatırmak isteyenler başvuruda yazdıkları T.C. kimlik no ile ad soyad bilgilerini bildirmesi ve bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir.

Adaylar talep ederse banka şubelerine gitmeden elektronik ortamda da bankaya ücret yatırabilir. Sınav ücreti ödeme işlemleri, başvuru süresi boyunca ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk iş gününde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.