Yolcuların korku dolu anları: Uyarıların ardından çok kuvvetli geldi! Otobüs terminaline yıldırım düştü, çatı çöktü, yollar göle döndü

Bursa'da meteoroloji ve AFAD'ın çok kuvvetli yağış beklendiği yönündeki uyarılarının ardından sağanak şehirde etkili oldu. AFAD'ın uyarısında sel, yıldırım, dolu ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtilmişti. Kuvvetli yağış, kentte felakete yol açtı. Bursa'daki şehirlerarası otobüs terminaline yıldırım düştü. İşte otobüs terminalinden görüntüler ve yolcuların panik anları...