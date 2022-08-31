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Yolcuların korku dolu anları: Uyarıların ardından çok kuvvetli geldi! Otobüs terminaline yıldırım düştü, çatı çöktü, yollar göle döndü

31.08.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da meteoroloji ve AFAD’ın peş peşe uyarılarının ardından sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastırmasıyla sele dönüştü. Art arda gök gürültüsü yaşanırken ve şimşekler çakarken Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne yıldırım düştü. Yıldırım sonucu çatı çökerken sağanak yağış ve yıldırım sebebiyle yolcular zor anlar yaşadı. Panik anları kameralara anbean yansıdı. Bölgeye ekipler sevk edildi. Öte yandan şehirde fırtına nedeniyle ağaçlar yıkıldı, yollar göle döndü ve trafikte aksaklık yaşandı.

Bursa'da meteoroloji ve AFAD'ın çok kuvvetli yağış beklendiği yönündeki uyarılarının ardından sağanak şehirde etkili oldu. AFAD'ın uyarısında sel, yıldırım, dolu ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtilmişti. Kuvvetli yağış, kentte felakete yol açtı. Bursa'daki şehirlerarası otobüs terminaline yıldırım düştü. İşte otobüs terminalinden görüntüler ve yolcuların panik anları...

BURSA'DA YILDIRIM DÜŞEN OTOBÜS TERMİNALİNDEN GÖRÜNTÜLER

Meteoroloji ve AFAD'ın yoğun yağış ve fırtına uyarısının ardından yoğun yağış önce şehrin batısında ve kuzeyinde etkili oldu. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yoğun yağış sebebiyle yolcular dışarı çıkamadı.
Seferler bir süre aksadı.
Saat 15.15 sıralarında terminale yıldırım düştü.
Yıldırım düşmesiyle birlikte terminalin çatısı kısmen çöktü.
Yaralı bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 ekibi sevk edildi.
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Anahtar Kelimeler:
yağmur Bursa Yıldırım bursa şehirlerarası otobüs terminali
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